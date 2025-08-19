Javier Alonso cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre el crimen de Rita Suárez

El ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, reaccionó con dureza contra Patricia Bullrich por sus dichos sobre el crimen de Rita Suárez en La Matanza, cometido por dos chicos de 17 años.

Bullrich había difundido un mensaje en X en el que decía que en la “provincia kirchnerista” los menores de 17 años pueden “robar, matar y después irse como si nada”.

La declaración de la ministra generó una fuerte respuesta de su par provincial, que la tildó de “mentirosa e irresponsable”.

“Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”, aclaró el ministro.

Bullrich mentirosa e irresponsable.



Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves.



Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia… — Javier Alonso (@JaviAlonsook) August 19, 2025

“Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”, sentenció luego el funcionario bonaerense.

Y tras ello concluyó: “Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”.

El posteo de Bullrich que desató la respuesta de Alonso decía: “En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada. El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad”.

Asimismo, la ministra de Seguridad y actual candidata a senadora nacional en la ciudad por La Libertad Avanza (LLA), terminó su mensaje con el controversial slogan de campaña “Kirchnerismo nunca más”, utilizado por el oficialismo en territorio bonaerense rumbo a las elecciones en la Provincia del 7 de septiembre.

El último cruce entre los dos ministros se produjo hace un mes de atrás luego de la purga policial de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense, acusados de conspirar contra la fuerza y de militar en favor del Maximiliano Bondarenko, candidato de LLA en la tercera sección electoral.

En aquella oportunidad, Bullrich acusó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de haber “inventado” una causa contra Bondarenko y los 24 policías desplazados y lo tildó de “inútil”. Además, días atrás, la ministra aseguró que el fiscal a cargo de la causa investiga al mandatario bonaerense “por espiar ilegalmente a los policías durante más de 10 años". La réplica de Alonso no se hizo esperar. “Bullrich miente”, sentenció el funcionario de la Provincia.

“¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial. No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé“, señaló el ministro bonaerense en aquella oportunidad.

Pese a ello, la denuncia de Kicillof se redujo a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares. Tal como publicó LA NACION, el fiscal subrogante Álvaro Garganta recibió siete computadoras secuestradas de los policías investigados y pidió realizar un peritaje. Según pudo saber este medio, en tres de ellas había documentación señalada como incriminatoria para los efectivos.