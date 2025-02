Javier Milei busca mostrarse fuerte en Washington, aunque no tiene confirmada una reunión con Donald Trump

El Gobierno pretende terminar la peor semana en lo que va del mandato de Javier Milei con una bocanada de aire fresco con el viaje del Presidente a Washington, hacia donde volará esta noche. En la Casa Rosada hacen esfuerzos por volver a la normalidad lo antes posible y dejar atrás el escándalo del caso $LIBRA, cuyas consecuencias judiciales son impredecibles.

En Balcarce 50 buscan, además, encapsular el traspié de la entrevista de Milei con TN en la figura de Santiago Caputo, para que el asesor presidencial “se lleve la marca” del papelón. Con la cúpula libertaria golpeada por una seguidilla de errores, apuestan a que el viaje a los Estados Unidos sirva para exhibir al jefe de Estado en el ámbito en donde supo mostrarse con más brillo como un líder de ultraderecha y un aliado de Donald Trump.

La agenda de la visita que se anunció hasta ahora, no obstante, no incluye una reunión bilateral con el primer mandatario estadounidense en el Salón Oval de la Casa Blanca. En la previa, el foco de atención estaba, justamente, en un eventual encuentro oficial con Trump que confirme un vínculo preferencial entre el republicano y Milei. Pero esa expectativa, al menos hasta ahora, no se cumplió.

En el Gobierno no quieren decir si hubo gestiones formales ante la Casa Blanca para solicitar una bilateral con Trump. Pero tampoco terminan de desterrar la posibilidad de que se dé un encuentro de ese tipo. “Sin comentarios”, respondieron a LA NACION consultados sobre si todavía hay chances de que Milei mantenga una reunión en el Salón Oval.

Todo indica que si hubiera una reunión bilateral entre Milei y Trump -que implica un protocolo oficial y eventualmente el viaje de una comitiva ampliada- ya debería haber sido anunciada. El líder republicano hasta ahora mantuvo bilaterales con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; con el rey de Jordania Abdalá II (en ambos casos los encuentros tuvieron a Gaza como tema central) y con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Está anunciada, además, una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, para la semana próxima.

En la Casa Rosada deslizan hoy que lo más probable es que exista entre Trump y Milei un encuentro informal en los márgenes de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la meca de los movimientos de derecha del mundo. Allí Trump dará el discurso de cierre el sábado por la tarde y se espera que Milei sea el orador inmediatamente anterior a él.

Mientras Milei atravesaba la tormenta del criptogate, Trump le hizo un guiño en las redes sociales, esa arena que suele encontrarlos en la misma vereda. El líder republicano publicó un mensaje en su propia red, TruthSocial, en donde compartió una foto de su par argentino y una frase: “Si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez”. Enseguida, el propio Milei se hizo eco del gesto. “Fenómeno barrial”, ironizó, sacando pecho. Sus seguidores celebraron el evento para amplificarlo.

Milei pretende subirse a la estela de Trump y abrazarse a él para fortalecer a la derecha a escala planetaria. Cuando compartió en su red social el proyecto $LIBRA, en parte, estaba siguiendo al líder republicano, que respalda al mundo cripto y quiere transformar a Estados Unidos en “la capital mundial” de los activos digitales. De hecho, tres días antes de asumir la presidencia por segunda vez, Trump lanzó una memecoin llamada $TRUMP con el objetivo de “celebrar” la victoria. Aquello generó polémica debido a posibles conflictos de interés, aunque no se demostró manipulación del mercado. Milei no tuvo la misma suerte con $LIBRA, que ahora será investigada no solo en la Argentina, sino también por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

En la agenda confirmada de su viaje, en tanto, Milei tiene prevista una reunión con Elon Musk, el magnate fundador de Tesla y SpaceX con quien ya se reunió reiteradas veces. Ahora el empresario es, además, funcionario. Trump lo nombró Administrador del Departamento de Eficiencia.

Milei partirá este miércoles a la medianoche acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein y con el vocero, Manuel Adorni, además de otros colaboradores. El jueves por la tarde será la reunión con Musk y a continuación el Presidente mantendrá un encuentro en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

El viernes, a las 13, el Presidente brindará un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dos horas después se encontrará con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. El sábado, a las 13, tendrá lugar su discurso en la CPAC y esa misma noche partirá de regreso a Buenos Aires.

Con Milei en Washington, se espera que el Senado defina la suerte de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y del pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema, en lo que podría ser otro revés político para el Gobierno. En la Casa Rosada no confirman si intentarán nombrar al juez federal por decreto, en comisión, en caso de que la Cámara alta le da la espalda, algo que podría implicar un conflicto entre poderes del Estado.

Respecto al FMI, Milei dijo que al acuerdo “solo le falta el moño”. No hay chance, sin embargo, de que el programa se cierre durante la visita del primer mandatario a la capital norteamericana. Si bien las tratativas están muy avanzadas a nivel técnico, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo ayer que todavía falta acordar con el Fondo “el monto” del préstamo. “Estamos en los puntos finales. Diría que lo único que estamos negociando ahora es el monto. Lo que son los términos económicos del acuerdo estamos ya totalmente de acuerdo”, dijo el titular del Palacio de Hacienda, que no viajará a Washington con el Presidente.

El acuerdo luego tiene que conseguir el aval del Congreso y ser elevado al “board” del FMI, donde talla especialmente la opinión de la Casa Blanca. De allí la importancia de un eventual encuentro entre Milei y Trump que signifique algo más que una gestualidad de buena sintonía ideológica y apunte a buscar resultados concretos en términos bilaterales.

Maia Jastreblansky Por