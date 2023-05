escuchar

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó que Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, será su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. “Es una persona que se bancó dos tiros: tiene dos tiros encima”, detalló en diálogo con Luis Majul y Pablo Rossi, por LN+. La noticia había sido difundida por su entorno y Milei lo terminó de confirmar ahora. “La respuesta es sí”, dijo cuando le preguntaron si Britos sería su candidato. Y añadió: “Estamos trabajando para ponerle el moño y cerrarlo”, especificó.

Por otro lado, explicó que la franja etaria que más lo acompaña, según las encuestas, son los jóvenes “porque estuvieron menos expuestos al lavado de cerebro”. Además, manifestó que lo acompañan más los hombres “porque los hombres son los que más se identifican con las ideas de la economía”. Milei confirmó también en las últimas horas que la economista Diana Mondino será candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires por el espacio libertario.

Diana Mondino será la primera en la lista de candidatos a diputados nacionales porteños de La Libertad Avanza Prensa La Libertad Avanza

Sobre la polarización con el kirchnerismo, Milei dijo que la lectura de su “funcionalidad” a Cristina Kirchner “es la que hace Juntos por el Cambio”. Y agregó: “Pero en realidad, la señora está enojada porque le hicimos un desastre”.

“¿Cómo se conecta el voto kirchnerista con el de Milei?”, le preguntaron. “Porque en realidad la libertad tiene una explicación estilizada del modelo de la casta, que es lo que explica la decadencia argentina”, manifestó.

Javier Milei confirmó quién será su candidato a gobernador: “Tiene dos tiros encima”

“Cristina no se enoja conmigo porque me quiere levantar. Se enoja conmigo porque estamos barriendo con su base de votos que eran los jóvenes”, explicó. También reivindicó a Domingo Cavallo. “Orgulloso estoy de que me liguen con el mejor ministro de Economía de la historia”, precisó.

“La casta dice que donde hay una necesidad hay un derecho, pero ese derecho alguien lo tiene que pagar”, añadió. “No soy antisistema -aclaró Milei sobre su postura-. Mi ataque al status quo es distinto que ser antisistema. Yo no pongo en jaque el sistema”, explicó. “El problema es ser el sistema”, añadió. “No hay nada más poderoso que cuando a una idea le llega el momento: nadie cuestiona el sistema, pero cuestiona los resultados”, dijo el precandidato. “El movimiento nuestro arrancó con los jóvenes. Entre los sub 30 estamos con más de 60 por ciento de intención de voto”, precisó.

“Los jóvenes son rebeldes al status quo. El status quo es de izquierda. Muchos se tragaron el sapo de Lula moderado, pero no lo es. Se abraza con los que tienen las manos manchadas de sangre”, indicó.

Quién es Guillermo Britos, el candidato de Milei para la Provincia

Guillermo Britos será candidato a gobernador de Milei Twitter

Tal como publicó LA NACION, Britos, oriundo de Moquehuá, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Chivilcoy, hace ocho años está al frente de la intendencia de esa ciudad bonaerense. Con una historia ligada al peronismo, incursionó en la política en 2011, de la mano de Francisco de Narváez, accediendo a la Cámara de Diputados provincial. Lo hizo a través del partido Unión Celeste y Blanco, curiosamente uno de los tres sellos que hoy, junto al Partido Demócrata y al Renovador Federal, dan cuerpo al frente electoral nacional que lleva como nombre La Libertad Avanza.

Cuatro años más tarde, en 2015, Britos abandonó el espacio de De Narváez, y junto al abogado Mauricio D’Alessandro se alió con el Frente Renovador de Sergio Massa. Ese mismo año accedió a la intendencia de Chivilcoy.

Britos está enfrentado desde hace años en su territorio al peronismo que en la región supo liderar Florencio Randazzo, quien hoy se mueve cerca de Lavagna y el gobernador cordobés Juan Schiaretti; pero también con la construcción de Pro que lidera Sebastián García de Luca, que en los últimos años intentó sin éxito arrebatarle el municipio.

En 2019 jugó en la boleta de Consenso Federal, el espacio que por entonces encabezaba Roberto Lavagna a nivel nacional. Una fuerza política de la que, a su vez, también formaba parte el actual candidato a jefe de gobierno porteño de Milei, Ramiro Marra.

Una de las características de Britos que más destaca el propio Milei es que fue comisario. La seguridad es uno de los ejes principales que el dirigente libertario promueve para llegar a la Casa Rosada. El sábado, en una entrevista radial, deslizó que está delineando una “nueva doctrina” basada en la teoría de las “ventanas rotas” acuñada en los años 80 por el economista Gary Becker y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. “Se terminó la Argentina del zaffaronismo: el que las hace las paga”, dijo en radio Mitre.

