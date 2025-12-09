Javier Milei elige enemigo para una feliz Navidad

Una encuesta de la consultora Mide, liderada por Gonzalo De Janin, expone un dato interesante sobre quién sería, de acuerdo con las personas que participaron del sondeo, el principal líder de la oposición al Gobierno. El 44% de la muestra asegura que el sector opositor hoy está “descabezado”. La opinión pública del sector del electorado al que no le gusta Milei no tiene quién lo represente. Debajo de esta mayoría se encuentran Axel Kicillof (24%) y Cristina Kirchner (23%).

Trabajo de Mide sobre el liderazgo opositor: la mayoría de los consultados indican que la oposición no tiene un líder claro

Es imposible que un liderazgo funcione sin oposición. Los liderazgos se constituyen a partir del consenso y de reunir personas detrás de una idea o un programa. Pero también lo hacen al enfrentarse y entrar en conflicto con otro. Eso delimita un campo e identifica a los que le pertenecen. Hoy, dentro de la escena política de la Argentina y el resto de Occidente, este parece ser el eje central: es imposible construir la política sin un conflicto que se radicalice.

Milei Elige Enemigo Para Una Feliz Navidad; El Editorial De Carlos Pagni

Milei parece carecer de una contrafigura con la que polemizar. Por esa razón eligió otro campo de batalla: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. La rivalidad del Presidente no solo es con Tapia o la AFA, que se configura como una especie de ciénaga. Alrededor de este organismo, que tiene oscuridades que preceden a su actual titular, como los escándalos internacionales de Julio Grondona, giran personalidades y sujetos muy simpáticos para los argentinos. Es el caso de la selección nacional, con figuras y líderes muy atractivos. No hay que agotar el fenómeno del fútbol en su dimensión más polémica. Milei enfrenta también ese otro costado, luminoso. Es un enigma cómo va a desarrollarse este conflicto polivalente.

Claudio "Chiqui" Tapia, durante la reunión del consejo de la Conmebol Prensa Conmebol

Hoy, en la superficie, aparecen Tapia y la organización que él dirige. El presidente de la AFA no proviene solo del deporte. Llegó a encabezar el organismo por su vinculación histórica con Hugo Moyano, de quien fue yerno. Alrededor de la AFA se verifica la aparición de un triste y reiterado fenómeno cada vez más común en la Argentina: la circulación de dinero negro. De allí surge Sur Finanzas de Ariel Vallejos, quien también forma parte de un sistema. No es un electrón loco que se mueve suelto. Parece ser una pieza fundamental de un esquema de circulación de plata ligada a prácticas corruptas. La DGI abrió una investigación y sus agentes advirtieron sobre volúmenes impensados de capitales negros a través de la financiera de Vallejos, nacida en Adrogué, en el sur del conurbano. Los investigadores de la entidad se preguntan si este dinero proviene solo del fútbol o hay algo más. Es imposible que sea únicamente eso. Por la cantidad de dinero que circula a través de aquella empresa, que es el sponsor de Barracas Central -club que lidera Tapia-, daría la impresión de que hay capital vinculado al juego clandestino, por medio de figuras como por ejemplo Martín Insaurralde. ¿Habrá nexos con el narcotráfico?

Allanamiento en Sur Finanzas, la sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield Camila Godoy

Vallejos estaba subordinado a otro financista: Francisco Hauque. Se hizo famoso por un episodio. Después de una comida en el Hotel Hyatt con Elías Piccirillo, también asociado a este oscuro rubro y expareja de Jessica Cirio, este último le hizo una “cama” y le plantó en el auto una carga de cocaína que “de casualidad” fue inspeccionada en la esquina siguiente por dos agentes de la Policía Metropolitana. Tanto Piccirillo como Vallejos dependen de Hauque. Es un circuito que toca otras dimensiones de la política. Hay una sistematicidad.

Se advierte en este otro caso ligado al fútbol. El Tribunal Oral y Federal que integran Ricardo Basilico, Adrián Grünberg y José Michilini declaró inocentes a todos los funcionarios y dirigentes de la AFA que habían tenido que ver con el negocio de Fútbol para Todos. Entre ellos, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, quien armó este negocio junto a Julio Grondona y su mano derecha, José Luis Meiszner, de Quilmes. El fallo se justifica a partir de “fallas conceptuales” en la acusación de los fiscales, una resolución por lo menos debatible. El punto central de la cuestión es que, cuando uno revisa aquel negociado y el dinero que hizo circular, se da cuenta de que las financieras a través de las cuales funcionaban eran las mismas de Sueños Compartidos, aquella defraudación con casas proyectadas para los más pobres en las que tuvieron que ver Sergio Schoklender y la entonces líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Son los mismos nombres y las mismas cuevas. Es un sistema estable y constante que se ofrece a distintos negocios.

Aníbal Fernández y Jorge Capitanich

Existe la sospecha de que Hauque, Piccirillo y Vallejos prestaban servicios para un tipo de operaciones vinculadas a la extracción de dólares oficiales del Banco Central, simulando operaciones de importación de bienes. El BCRA los entregaba a valores oficiales, con una brecha enorme respecto del blue, y ellos los vendían en el mercado informal. Por un lado, bajaban la cotización. Y por el otro, hacían una fortuna con aquella diferencia. Seguramente, los funcionarios que facilitaban este procedimiento también se vieron favorecidos. Algunos de los mencionados fueron Sergio Massa y el exjefe de la Aduana, Guillermo Michel. Jamás fueron investigados porque la decisión fue de no hacerlo. Cuando llevaron el caso al fiscal Eduardo Taiano dijo no atender denuncias anónimas. Una curiosidad porque hay infinidad de causas iniciadas por Taiano a partir de una denuncia anónima.

No son las únicas figuras importantes. Quienes estaban metidos en el negocio futbolístico o político conocían a un caballero de quien Massa supo decir “ese es mio”: Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y líder de Central Córdoba de Santiago del Estero. Si reparamos en la contabilidad de aquel club, aparecen cantidad de contrataciones con la Asociación Del Fútbol Argentino para que la selección entrenará en aquella provincia. Mientras tanto, si uno entra al sitio web de esta institución y mira sus instalaciones, se le parte el alma. Son dos ranchitos. Fortunas se le pagaron a Central Córdoba y a Toviggino por contratos que no se sabe qué naturaleza tienen. Hay mucha mitología. Están quienes le atribuyen infinidad de caballos sangre pura de carrera, de los cuales 25 tienen un valor aproximado de US$200.000.

Pablo Toviggino, la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en el manejo de los fondos de la AFA

Los que conocen a Toviggino aseguran que “se fue de pista” con sus adquisiciones. Entre otras, aparentemente una mansión de Villa Rosa que está a nombre de un monotributista y una jubilada. Francisco Olivera publicó un artículo en LA NACION respecto de este domicilio con cinco hectáreas totalmente equipadas en un barrio de alta calidad en el partido de Pilar. Aquella casa perteneció al titular de Puente, Federico Tomasevich. Se la ofrecieron después a Carlos Tevez, quien no habría querido comprarla. Hubo en su momento un arbitraje que a Tevez, que era DT de Independiente y había enfrentado a Barracas Central, el club de Tapia, lo enfureció. Luego del partido, el exentrenador del Rojo escribió en su cuenta de X: “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Memoria Ali Baba”. Ese mensaje no llamaba la atención de nadie en 2024, pero hoy adquiere otro sentido.

Carlitos Tevez apuntó contra Toviggino el 5 de marzo de 2024 X Carlos Tevez

Hay un episodio particular que plantea una hipótesis convincente sobre lo que ocurre. Toviggino no solo tiene relación estrecha con Massa. También tiene afinidad con Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero. Dicen que ambos serían dueños de campos dispuestos entre aquella provincia y la frontera con Santa Fe. También se los menciona como socios en la plataforma de streaming Carnaval, desde la cual se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo acusando a Karina Milei de cobrar el 3% de coimas para el contrato con droguerías en la provisión de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Es probablemente el escándalo económico-político más grande que ha tenido el gobierno de Milei y por el que todos los días paga consecuencias. Por ejemplo, durante su jura como diputado, Martín Lousteau contestó un insulto que venía de la tribuna de Milei con el símbolo del 3%. Se convirtió en una consigna folclórica que nació de una plataforma que todo el mundo, pero más que nada el Gobierno, atribuye a Toviggino. Esos audios habrían pasado a su vez por manos de un abogado muy sagaz y experimentado como Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano, quien está enemistada con los Menem en Diputados y, por ende, con Karina Milei. Bindi fue asesor de Zamora en el Senado y abogado de la provincia de Santiago del Estero.

¿Hubo una movida comandada por Zamora para, a través de Toviggino, afectar al Gobierno? Este episodio se produjo con un Milei mucho más debilitado, que iba de cabeza a una crisis financiera y cambiaria, de la que lo rescata Scott Bessent, secretario del Tesoro nortamericano. Un Gobierno que uno podía imaginar que tambaleaba. ¿Había una intención de hacerlo tambalear más? ¿Hay un proyecto presidencial en la cabeza de Zamora que se procesaría a través de una asamblea legislativa en aquel momento, en aquel contexto?

Gerardo Zamora fernando-font-18792

Llama la atención otro dato. Desde la misma plataforma empezaron una cantidad de ataques contra Victoria Villarruel que no se entendía a qué respondían. Claro, si uno se pone un poco paranoico, piensa que si alguien quiere llegar a la presidencia por la vía de una asamblea legislativa, antes la tiene que voltear a Villarruel, que es la vicepresidenta. Sería la heredera natural de Milei si se cae Milei.

En el Gobierno creen que esto sucedió y que hubo una operación dirigida. Creen que toda esta explicación es cierta. Entonces hay que hacerse la pregunta de si las investigaciones sobre la AFA y sobre el patrimonio de Toviggino no son el vuelto de lo que se interpreta en la Casa Rosada como aquel ataque. Mientras tanto, la DGI sigue mirando Sur Finanzas y sigue viendo este tipo de vinculaciones complicadas.

Entonces, tenemos una vinculación entre Tapia y los Moyano; otra vinculación que nos lleva a Massa; otra que nos lleva, a través de Toviggino, a Santiago del Estero. No se agotan ahí los vínculos de la política con la AFA, con Tapia y con esta escena de poder. El kirchnerismo tuvo siempre mala relación con esta AFA, entre otras cosas porque Tapia llega a conducir la asociación en otro contexto, en el que había una alianza entre Mauricio Macri y Moyano. A partir de esa alianza se convierte, por supuesto, en alguien detestable para Cristina Kirchner y todo lo que rodea a la expresidenta.

El expresidente Macri y Hugo Moyano Archivo

Esa tensión quedó clara cuando volvieron gloriosos los jugadores de la selección del Mundial de Qatar. No se quisieron ver con Alberto Fernández, no se quisieron ver con Cristina. Dicen que eso fue producto de recomendaciones del Kun Agüero a Messi, por la influencia que ejercía él en el capitán argentino.

Lo cierto es que Wado de Pedro, precandidato a presidente en aquel momento, hizo una especie de papelón porque se levantó muy temprano y se fue a Ezeiza para saludar a jugadores que le pasaron por al lado y no lo vieron, como si fuera un fantasma. Tuvo que explicar después que fue a Ezeiza por una cuestión de Migraciones, que estaba en la órbita del Ministerio del Interior. Son relaciones cortadas entre el kirchnerismo y esa selección y esa conducción del fútbol. Tanto que Cristina Kirchner, mientras se consagraba la figura de Messi después de ese Mundial, tuiteaba a favor de Maradona. No se pierde una, Cristina.

Wado de Pedro Hernán Zenteno - LA NACION

Sobre todo este panorama, una novedad. Tapia —otra vinculación con la política— era vicepresidente del Ceamse, que es la corporación que procesa la basura en el área metropolitana (iba a decir, el negocio de la basura). Basura-camiones-Moyano. Tapia era Vicepresidente del Ceamse por la Ciudad de Buenos Aires, en la época en que había una alianza entre los Moyano y los Macri. ¿Quién era el nexo entre Macri y Tapia? El dirigente que era ministro de Espacio Público, que se encargaba del negocio de la basura, Diego Santilli. La relación de Diego Santilli con los Moyano y con Tapia siguió siendo amigable cuando Macri ya había roto la relación, y esto generó cierta animadversión de Macri hacia Santilli que se mantiene hasta hoy. Por eso el Gobierno, para ofender o para irritar a Macri, lo toma a Santilli como ministro del Interior del PRO, y con cierto cinismo le dicen que trajeron a alguien suyo. Vaya a saber cómo es hoy la relación de Santilli con los Moyano y sobre todo con Tapia, ahora que su jefe Milei lo puso en la mira.

Lo cierto es que lo desplazan a Tapia del Ceamse por esta pelea entre los Moyano, Tapia y Macri. ¿Y quién se hace cargo del destino de Tapia en el negocio de la basura? Axel Kicillof. Y lo nombra presidente del Ceamse en representación de la provincia de Buenos Aires.

El nombramiento de "Chiqui" Tapia en el directorio del CEAMSE IG

Este organismo tiene un delegado del gobierno nacional, uno de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la provincia de Buenos Aires. El de la provincia de Buenos Aires, el delegado de Kicillof en el Ceamse, es Claudio “Chiqui” Tapia. Quiere decir que Kicillof no solamente se diferencia o se enfrenta con Cristina a partir de este tipo de relación, sino que está pensando en qué lugar ocupa el fútbol en su carrera hacia 2027.

Estamos viendo entonces que sobre la pelea política, sobre todo fiscal, por los problemas de la provincia de Buenos Aires con el financiamiento entre Milei y Kicillof, se superpone esta otra pelea. Tapia es un motivo de conflicto también en los alineamientos del gobierno nacional y el bonaerense en el fútbol.

A lo mejor, en el clima actual esto no mueve tanta pasión, pero si este conflicto entre el poder del Estado —que carece de oposición política— y el poder del fútbol evoluciona así, en un clima emocional distinto, en medio de un Mundial de fútbol como el que se va a jugar el año que viene, ¿hacia dónde puede derivar? ¿Cuánto costo puede pagar el que vaya ganando o perdiendo en esa guerra? ¿Milei se habrá hecho esta pregunta? Es posible que no se la haya hecho.

En una encuesta de Casa 3 de la consultora de Mora Jozami nos habla de la esperanza como sentimiento de vinculación entre la gente y la política. Arranca en enero del 2024 con 43%. Cae en julio-agosto a 35%. Pero hoy la tenemos en 50% en el mes de noviembre, y sube. Esto es clave. Es mucho más importante mirar este gráfico que mirar cualquier encuesta hoy de intención de voto, porque las elecciones que vienen, las de 2027, son una abstracción.

En los últimos meses medidos, aumentó la cantidad de personas que definieron a la esperanza como la emoción que mejor caracteriza su visión sobre el futuro del país

Lo que importa es saber si Milei sigue generando o no algún tipo de confianza, algún tipo de esperanza en una parte de la sociedad argentina; sociedad que lo puso en el Gobierno por un gran estado de desasosiego y de desesperanza respecto de la política.

Uno de los mandatos tácitos que tiene Milei durante su período presidencial es, en alguna medida, restaurar el vínculo entre la gente y la política y restaurar esto: la esperanza o la confianza en que las cosas mañana van a ser mejor que hoy. Y no el pesimismo que se impuso como una nube negra sobre la sociedad argentina en un momento especial, durante el segundo semestre de 2020. Ahí empezaron a registrar las encuestas que la gente decía que ese año era peor que el pasado y el siguiente iba a ser aún peor. Plena pandemia, plena cuarentena. Entonces, en medio del éxito, es muy probable que Milei no se haga la pregunta de si le conviene o no esta pelea con la AFA.

En la encuesta de Mide se pueden ver las emociones que dominan hoy la vida de la sociedad argentina. Respecto a cómo ve el año que viene, un 24% respondió con esperanza; un 23% con incertidumbre, que es un sentimiento ambivalente; un 12%, con confianza; 2%, con alegría. No es la mayoría, no es el sentimiento dominante, pero es un sentimiento muy marcado y positivo. Y es el más importante: la esperanza. Coincide con la encuesta de Mora Jozami.

La esperanza se posiciona como el estado emocional entre los argentinos

En la misma encuesta de Mide, donde se relevó la expectativa, se observa que el número de los que piensan que en los próximos meses van a estar mejor está subiendo, mientras que el de los que creen que estarán peor, baja. Esto hace juego con los cuadros anteriores: las expectativas son positivas. Milei está en un momento excelente. Carece de oposición, las expectativas le juegan a favor.

En la medición correspondiente a diciembre, la expectativa sobre la situación económica en el país empata en cantidad de personas con mirada positiva y negativa (Mide)

¿Cómo impacta este clima en la imagen del Presidente? De nuevo: el negativo, que estaba en 54% en agosto y en octubre, cae a 47% en diciembre. Y se cruza con una subida de lo positivo: de 44% pasa a 53%. Claro, hay un exitismo en el medio por la elección nacional. Este clima favorable es causa de ese éxito y consecuencia de ese éxito al mismo tiempo. Esto es importante porque cualquier político, sobre todo si es de la oposición, para relacionarse con el Gobierno no mira al oficialismo: mira al votante. Si el votante pide Milei, le tiene que dar Milei aunque no sea de Milei. Si el votante repudia a Milei, tiene que ponerse en la vereda de enfrente, aunque entienda que lo que está haciendo Milei puede ser positivo. En última instancia, la razón de la conducta de un político es el voto: el estado de la opinión pública. Entonces, lo que mueve la adhesión de la política hacia Milei son justamente las expectativas.

La imagen del Presidente según un estudio de la consultora Mide

Es clave si las expectativas de la gente son positivas o no, porque esa encuesta la está mirando el gobernador, el diputado o el senador que deciden cómo van a ser las reformas en el Congreso. Esta es la razón por la cual, con el mismo Congreso, con la misma distribución de fuerzas, Milei logró sacar leyes dificilísimas de sacar y perder leyes muy fáciles de ganar. ¿Qué cambió? Cambiaron las expectativas de la gente, que dirigen la conducta y el voto del político.

Entonces, es muy importante este estado de opinión en vísperas de una operación parlamentaria que tiene que ver con la aprobación del presupuesto y, centralmente, con la aprobación de la reforma laboral. Es muy probable que la reforma laboral sea aprobada. Entre otras cosas porque al Gobierno le interesa más que se apruebe que la calidad del contenido: quiere dar la señal de que lo logra, de que puede sacar leyes del Congreso. Es decir, quiere dar la señal de gobernabilidad.

Hay un borrador dando vueltas —nadie se hace cargo—, pero da la impresión de que fue generado por el Gobierno. Con dos o tres novedades importantes: recálculo para las indemnizaciones, que se calcularían con menos rubros del sueldo y serían más baratas; podrían pagarse en cuotas; se habilitaría a las empresas a armar un fondo por despido, como en la construcción. Muchas pymes dicen que no quieren eso, porque despiden poco y les sale más barata una indemnización que juntar todos los meses una previsión costosa para un despido que quizá nunca ocurre.

La CGT renuevó autoridades en medio del debate por la reforma laboral Noelia Guevara

Va a haber mucha flexibilidad para la organización del trabajo, vacaciones, horas extras. Y hay un punto —ahí estará el conflicto— que tiene que ver con la organización sindical, no con el trabajador: los descuentos automáticos del sueldo.

Por ejemplo, los descuentos para distintos seguros, que son un gran negocio del mundo sindical. Ahora, si se aprueba esta ley, van a tener que preguntarle al trabajador si acepta que le saquen plata del sueldo para tal seguro o tal beneficio. Hasta ahora era automático. Lo mismo con la cuota solidaria: lo que le paga al sindicato el que no está afiliado pero se beneficia de la paritaria. También era automático. Ahora habría que preguntarle: “¿Usted no está afiliado? ¿Quiere pagar la cuota solidaria?”. Ahí los sindicalistas, afectados en el financiamiento de los gremios y algunos negocios personales, van a poner el grito en el cielo.

Sin embargo, todo esto es intrascendente; es conjetural. Porque el destino de una reforma laboral en la Argentina se juega en el papel de los jueces laborales, que tienen un sesgo enorme, no solo a favor de los sindicatos, sino de los estudios jurídicos con los que muchos están asociados. Eso vuelve el costo laboral argentino un costo ideal: es un problema de la Justicia.

Para la Capital Federal ha habido un cambio: los tribunales nacionales laborales ya no tienen como alzada a la Corte Suprema, después del fallo Levinas, sino al tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay un juez, Gabriel de Vedia, que desconoce un fallo de la Ciudad con un argumento procesal; no desobedece el contenido. Los casos laborales nuevos, con origen en la Ciudad, terminan en el tribunal porteño, armado de alguna manera por Macri. Va a ser muy importante saber quién maneja la secretaría laboral de ese tribunal. Hay quienes miran a Daniel Angelici, que es alguien de enorme gravitación en la Justicia, sobre todo la porteña.

Un último gráfico de Mide, se pregunta cuál es la agenda hoy de los argentinos. Pobreza, desocupación, inseguridad y, cuarto, corrupción. La inflación, que el Gobierno ha ido solucionando, queda relegada. Entonces, un desafío importantísimo de Milei es evitar el destino de Menem y Macri, que llevaron adelante programas de estabilización que terminaron en recesión y problemas de empleo. El gran desafío de Milei es usar estas expectativas favorables para producir políticas —no necesariamente la reforma laboral— que impulsen el crecimiento y nos saquen del estancamiento laboral. Hace diez años que los empleados privados formales son 6.000.000: no se mueve.

La pobreza se posiciona como la principal preocupación de los argentinos

El desafío de Milei es evitar que ese número caiga y, si quiere reelegirse y consolidar su liderazgo, lograr lo inesperado: que ese número crezca; que la Argentina empiece a crear empleo de calidad. Eso es lo que está detrás de las expectativas y lo que se plantea como posibilidad si realiza una reforma laboral acompañada por políticas que expandan la economía y distribuyan bienestar.