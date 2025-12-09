El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias y definió los asuntos que se tratarán

El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre para tratar un paquete de seis proyectos detallados en el Decreto 865/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Entre los temas a debatir figura el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026. También se incorpora el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que establece parámetros para revisar obligaciones tributarias, y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El temario suma, además, el proyecto de ley de modernización laboral, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante este período. La agenda incluye asimismo una propuesta de reforma del Código Penal y una iniciativa para adecuar la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

Este decreto fue firmado por el Presidente el pasado viernes pero recién se publicó en el Boletín Oficial, como había informado LA NACION, este martes.

En ese marco, el Gobierno citó este mismo martes, a las 13.30, a los integrantes del Consejo de Mayo, que en las últimas horas recibieron los borradores del informe final de lo debatido durante los encuentros que hubo a lo largo del año. Entre los borradores está la última versión de la reforma laboral.

Sin embargo, la prioridad del Gobierno está puesta en sancionar la ley de presupuesto 2026 para ofrecer una primera señal de gobernabilidad a los mercados. El oficialismo espera darle media sanción el miércoles 17 y, si bien no descartan que haya concesiones, aclaran que siempre serán sin alterar el superávit fiscal.

Noticia en desarrollo.