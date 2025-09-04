Javier Milei, en EE.UU.: la agenda completa del Presidente en su viaje
El mandatario emprende su viaje número 11 a ese país junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y sin su hermana Karina
Tras el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei partió rumbo a Estados Unidos junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, y esta vez con la novedad de que no lo acompaña su hermana, Karina Milei, sin mayores explicaciones del porqué.
La secretaria general se vio envuelta en la mayor polémica del Gobierno, después de que se difundieran audios del echado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que la acusaba de cobrar retornos a las farmacéuticas a través de la droguería Suizo Argentino, junto a su ladero Eduardo “Lule” Menem. Las grabaciones fueron tomadas de manera clandestina al entonces funcionario.
En este marco fue que el Presidente salió desde Aeroparque en vuelo oficial a las 23, luego del acto en Moreno, en el que se mostró con parte de los candidatos libertarios para la elección del domingo a nivel bonaerense y en el que dio un fuerte respaldo a su hermana.
En los últimos días, y también sin conocerse los motivos, Milei decidió no ir a visitar a su exnovia Fátima Flórez. El mandatario tenía pensado desembarcar en Las Vegas y participar del show que dará allá la humorista, pero desistió y concentrará sus actividades en Los Ángeles.
Esta gira -la número 11 a Estados Unidos en lo que va de su presidencia- será bien corta, debido a que el sábado el Presidente ya estará en la Argentina, para concentrarse de cara a las elecciones del domingo.
La agenda completa de Milei en Estados Unidos
Jueves 4 de septiembre
- 13.00 (hora argentina): arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. Traslado a su lugar de alojamiento
- 17.30: almuerzo con la astronauta Noel del Castro
- 20.30: encuentro de Milei con el titular del Instituto Milken, D. Michael Milken
- 21.15: encuentro del Presidente, Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión
- 23.00: reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson
- 23.30: reunión con el empresario Andy Kleinman
Viernes 5 de septiembre
- 14.00: vuelo del Presidente y la comitiva hacia la Ciudad de Buenos Aires
Sábado 6 de septiembre
- 04.00: arribo del Presidente a la Ciudad de Buenos Aires
