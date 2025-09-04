Axel Kicillof cuestionó el operativo de seguridad del acto de Milei en Moreno: “Lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado”

Después del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, encabezado por el presidente Javier Milei, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó el operativo de seguridad que se desplegó, acusó que la provincia debió destinar fondos e ironizó: “Lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado”. Además anticipó las elecciones y dijo que el Gobierno “intenta distraer” a los votantes.

“Armaron un acto para 20 mil personas en la que hubo que invertir desde nación y provincia en el operativo de seguridad. Dada la concurrencia lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. No había ninguna necesidad de armar toda esta parafernalia por algo tan pequeño”, declaró el gobernador en C5N.

Además continuó: “Es un mamarracho, una caricatura. Imposta la voz. Es una liturgia que tenía que ver con venir de afuera de la política pero ahora nos enteramos que hay cinco Menem conformando el gobierno provincial. Al final parecía que se lo votaba a Milei pero era a Karina, que tiene una banda“.

Kicillof marcó como lo más “significativo” de la campaña de LLA al abrazo entre el Presidente y su hermana Karina Milei, quien está envuelta en un escándalo por presuntos audios suyos que se difundieron. “El Gobierno no está registrando el golpe que viene produciendo lo que se conoció de los audios después de vetar la ley de discapacitados. Spagnuolo era íntimo de Milei e iba a la Casa de Gobierno. Es un golpazo para el Gobierno, que nos intenta distraer con la mordaza a los periodistas. No tiene límites. Lo acusan de algo y persiguen a los que los acusan", apuntó.

Milei apuntó contra Kicillof durante el cierre de campaña de LLA. Hernán Zenteno

Por su parte, en su discurso en Moreno, el jefe de Estado cruzó a Kicillof, a quien volvió a tildar de “enano soviético” y acusó que la oposición está lanzando “operetas e injurias” contra el gobierno nacional. También se refirió al incidente de Lomas de Zamora, ocurrido la semana pasada, en el que le lanzaron un piedrazo y la caravana debió ser evacuada, y aseguró que el kirchnerismo está en una “desesperación total”.

En tanto, Kicillof le respondió a Milei: “Tuvieron problemas en Corrientes y Lomas de Zamora. También en Junín, donde no gobierna el peronismo. Fue una provocación. Hace poco denunciaron espías rusos dentro de la Casa Rosada y hoy el Presidente dijo que el kirchnerismo lo quiere matar. No tiene límites y redobla todo el tiempo. Es el gobierno de una megaestafa".

“No es que lo único que se nos ocurre es hablar contra Milei, sino que el daño que están haciendo es muy grande, como en el Conicet y las universidades. Hay que ponerle un freno. Van a tener que corregir”, sentenció el gobernador, que además explicó: “Desde que cerramos las listas recorrí 54 distritos. Fue una campaña profundamente anclada en el territorio. Pudimos inaugurar obras, como la escuela número 280 o 399 ambulancias. Ayer fue el día de la industria y en una recorrida vimos la catástrofe industrial que impulsa el modelo de Milei. Fueron una de las peores vacaciones de invierno”.