01.30 Se anularon los aumentos de sueldo para Milei y los cargos jerárquicos

La normativa mediante la cual el Presidente se había fijado un incremento del 48% para él y los cargos jerárquicos del gobierno nacional quedó sin efecto a partir de este lunes tras la publicación del Decreto 235/2024, publicado en el Boletín Oficial.

“Fíjanse las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional, incluidas las comprendidas en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, conforme los montos vigentes al 31 de diciembre de 2023″.

“En un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo”, expresaron en los considerando del decreto.

01.15 El Gobierno oficializó el comité de crisis en Rosario

“El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich han conformado un Comité de Crisis con el objetivo de intervenir en la ciudad de Rosario con las fuerzas de seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro”, habían anticipado este domingo en un comunicado. Ahora, la medida fue oficializada a través de la resolución 107/2024 publicada en el Boletín Oficial.

La Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario “asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”.

“El comité de crisis funcionará hasta el 9 de julio de 2024 pero podrá prorrogarse por decisión de los copresidentes”, precisaron.

01.00 Francos reveló entretelones del cruce entre Cristina Kirchner y Javier Milei

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dio a conocer detalles inéditos del cruce que mantuvieron la exvicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Estado Javier Milei a raíz de la promulgación del Decreto 206/24, que en el artículo 4° determinaba un aumento del 48 por ciento a los sueldos del Presidente y funcionarios del Poder Ejecutivo. En diálogo con José del Río en Comunidad de Negocios, reveló haber estado con Milei mientras el mandatario debatía por redes sociales.

“Estaba con el Presidente mientras tuiteaba. Y hay algo que quiere que le quede claro a la expresidenta [Cristina Kirchner]. A esa hora que ella menciona -la exmandataria había cuestionado al Presidente por continuar con posteos en redes sociales pasada la medianoche del domingo- el Presidente estaba activo, trabajando y conversando sobre los problemas que afectan a los argentinos”, sostuvo el ministerio del Interior en la pantalla de LN+.

Francos contó que el jefe de Estado se encontraba sereno, tranquilo y que entre respuesta y respuesta ambos aprovechaban para conversar sobre “los problemas que tienen los argentinos” y la inflación.

00.30 Patricia Bullrich acusó a la oposición de no darle herramientas para pelear contra el narcotráfico

La ministra de Seguridad apuntó contra la oposición por no haberle otorgado al Gobierno la emergencia en materia de seguridad en la votación del proyecto de ley ómnibus en el Congreso. “Hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó. Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva?”.

“La verdad es que nosotros seguimos avanzando con o sin las herramientas”, reflexionó y agregó: “Habíamos pedido eso porque sabemos que cuando se empieza a apretar al delito, este reacciona, sobre todo cuando lo han dejado armarse”.

00.00 | El cruce entre Damián Arabia y Juan Manuel López por la ola de violencia en Rosario

El diputado nacional del Pro responsabilizó por la escalada del conflicto narco en la ciudad santafesina a los legisladores que votaron en contra de “fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales”. “Hoy Rosario sangra y todos postean, pero hace un mes votaban en contra de las bases para facultar al poder ejecutivo en “Fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales. En el Pro y LLA votamos todos a favor, sin excepción. Algunos UCR y Hacemos votaron a favor y otros en contra. Y el kirchnerismo y la izquierda votaron todos en contra, inclusive diputados santafesinos”, lamentó Arabia en un posteo en X. Y sentenció a continuación: “Espero que cuando vengan nuevamente las leyes de seguridad, esta vez publiquen menos y voten mejor”.

La publicación en redes sociales del legislador cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llamó la atención de su par de la Coalición Cívica ARI Juan Manuel López, quien lo criticó con dureza por “hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario”. “Ruin. Hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario es de una bajeza que Bullrich no tendría en estos temas. Últimamente en política vale todo, que triste”, sentenció.

