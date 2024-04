Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 | Francos: “Si sale la ley, voy a estar seguro de que Dios existe”

En medio de las negociaciones con los distintas sectores políticos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se mostró esperanzado en que el proyecto de ley de Bases se apruebe en el Congreso. “Si sale la ley, voy a estar seguro de que Dios existe”, dijo durante una entrevista en LN+.

El funcionario habló también sobre las características del presidente Javier Milei y lo definió como “un líder distinto que tiene una gran personalidad una gran convicción personal y que tiene mucho coraje para enfrentar los temas”.

Reunión de Nicolás Posse y Guillermo Francos con diputados radicales Presidencia

“El está convencido de lo que hace y avanza y a veces es cierto que en su avance genera rispideces, genera molestias e algunos sectores pero él avanza”, expresó y consideró que el mandatario entiende las nuevas formas de comunicación, “interpreta lo que la gente piensa y trata de hacer entender a la gente en general cuál es el camino que él marca y por qué”.

Además, el funcionario reconoció que “las reglas de juego tradicionales de la política, para él no son comunes” y es por eso que “le escapa a lo que sea la vinculación, el acuerdo y la rosca política porque lo aburre”. “Haber instalado en la Argentina las ideas de la libertad es un mérito que tiene que ver mucho con esa personalidad y es convicción”.

03.25 | Adorni sostuvo que la consigna “no vuelven más” durante el gobierno de Macri sólo fue “un slogan”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, citó una de las muletillas destacadas del presidente Javier Milei para diferenciarse de la gestión de Mauricio Macri y aseguró que los sectores políticos que “no la ven” tienen “un gran miedo de que todo salga bien porque si todo sale bien no vuelven más”.

“Pero esta vez de verdad, no como lo que pasó con Macri, que era un slogan. Si todo sale bien, no vuelven más porque la Argentina se cansó del progresismo berreta, del pobrismo en el que nos metieron durante tantos años. Y como esto va a salir bien, ese modelo de pobrismo no vuelve más”, enfatizó.

Manuel Adorni, vocero presidencial, en LN+

Por otra parte, elogió al mandatario, a quien le atribuyó “un aura que no lo tiene nadie”. “A Milei le gusta seguir siendo el que fue. Tiene ese algo que tienen los grandes y eso es único”, observó.

02.40 | Federico Sturzenegger se distanció de la postura de Luis Caputo sobre las prepagas

El asesor económico del gobierno de Javier Milei Federico Sturzenegger se diferenció de la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a los aumentos de las prepagas. El expresidente del Banco Central afirmó que si bien los incrementos fueron “dolorosísimos, los precios se pisaron de una manera no sostenible”. El titular de Hacienda había apuntado contra los dueños de las empresas de ese sector: “Le están declarando la guerra a la clase media”.

Federico Sturzsenegger en LN+

“Estamos en un situación de reacomodamiento del desequilibrio. Se tiene que ordenar relativamente rápido y con reglas del juego claras”, expresó Sturzenegger en diálogo con Luis Majul y Pablo Rossi en la pantalla de LN+. “Digo, que ha sido doloroso, pero tampoco le podés echar la culpa a quienes están ordenando la situación, haciendo que la situación sea sustentable en todo caso”, añadió al respecto. “Hay que confiar en el mercado”, sugirió.

En ese sentido, pidió tener “conciencia” sobre cómo la administración de Alberto Fernández pisó los precios de las compañías del rubro prepaga en un contexto de alta inflación y añadió que por eso quedaron desfasadas. “Si vos mirás el precio de las prepagas, lo que ocurrió durante 2022 y 2023 es que se pararon de una manera que no era sostenible y el precio al que se ajustaron es para recuperar eso, pero ni siquiera”, recordó.

02.00| El Gobierno celebró la sentencia emitida por la Justicia sobre el atentado a la AMIA

En horas de la noche del jueves, el gobierno de Javier Milei se manifestó respecto a la sentencia emitida por la Cámara Federal de Casación Penal sobre el atentado a la AMIA y que acusa directamente al gobierno de Irán como responsable.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente señalaron: “Este avance significativo en el ámbito judicial pone de manifiesto los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán y postergar este fallo histórico, traicionando a la Patria en el año 2013 con la firma del denominado ‘Memorándum de Entendimiento’, pacto que promovía y garantizaba la impunidad terrorista”.

En ese sentido, indicaron que “el presidente Javier Milei ha asegurado desde el inicio de su mandato la independencia absoluta del Poder Judicial. En este sentido, la Cámara Federal de Casación Penal ha podido ejercer su función con total libertad, sin presiones políticas, para impartir la justicia que tanto las víctimas como sus familias han esperado durante décadas”.

LA NACION