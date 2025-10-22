LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El minuto a minuto de las medidas de Milei
El minuto a minuto de las medidas de MileiMauro V. Rizzi

Bullrich pronosticó por qué el domingo “va a votar más gente” y llamó a apoyar a LLA: “No va a haber una tercera oportunidad”

A cinco días de las elecciones de medio término, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que habrá mayor participación respecto a las votaciones locales de la ciudad de Buenos Aires y la Provincia, y dijo que para la gente “no va a haber una tercera oportunidad”. Además señaló que La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (Pro) hoy “son lo mismo”, pronosticó con qué senador va a tener más confrontaciones en la Cámara alta y se refirió a un posible lugar de Santiago Caputo en el gabinete.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación
    1

    Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación

  2. Dónde voto en CABA en las elecciones del domingo 26 de octubre
    2

    Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025

  3. Quién gana las Elecciones Argentina 2025 según las encuestas de opinión pública
    3

    Quién gana las Elecciones Argentina 2025: así miden las encuestas para las legislativas hoy

  4. Consultá el padrón de la provincia de Buenos Aires
    4

    Cómo saber dónde voto: consultá el padrón de la provincia de Buenos Aires 2025

Cargando banners ...