Javier Milei exhibió la camiseta de Estudiantes en una reunión y un intendente kirchnerista lo cruzó

Javier Milei exhibió una camiseta de Estudiantes de La Plata en una reunión oficial con autoridades de Israel y generó la crítica pública del intendente kirchnerista de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, quien lo acusó de “hipócrita” y cuestionó que se mostrara con los colores del club platense.

Zurro, también vicepresidente del Instituto Patria, difundió un mensaje en X acompañado por un video en el que afirmó que estar en desacuerdo con la consagración de Rosario Central no habilita al presidente Milei a exponer la camiseta de Estudiantes. “Vos Milei, sos de Boca”, escribió. Y agregó: “Poné la camiseta que tenés que poner y ponele ‘Perdí con Riquelme’”.

¡Qué hipócritas!



No estuvo bien lo de la AFA con el campeonato de Rosario Central. Estudiantes de la Plata es un equipo Ejemplo, como saben todos soy hincha de Estudiantes.

Que hipócrita que Milei salga a bancar a Estudiantes de La Plata y ponga una camiseta en el sillon de… pic.twitter.com/LidB7Oy5pT — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) November 25, 2025

La reacción del jefe comunal ocurrió algunas horas después de que la Oficina del Presidente publicara las fotografías del encuentro entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar. En esas imágenes, se observa la camiseta de Estudiantes apoyada sobre el respaldo del sillón de Rivadavia, detrás del primer mandatario argentino. En la reunión también participaron el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el director general adjunto para América Latina y el Caribe, Amir Ofek; el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

El intendente también sostuvo que el gesto formaba parte de un intento del Gobierno de involucrarse en la polémica que se abrió a partir de la proclamación de Rosario Central como campeón anual. En ese sentido, expresó: “Se quieren quedar con el fútbol argentino”.

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar.



También participaron en la reunión el Embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish; el Embajador de Israel en… pic.twitter.com/1K9xTO9yJJ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 25, 2025

Por otra parte, Zurro aprovechó para reclamar que la administración nacional atienda obligaciones pendientes con los gobiernos provinciales. Dirigiéndose al Presidente, afirmó: “Por qué no razonás y nos pagás los 12 billones que nos debés a los provincianos”. También mencionó a referentes del oficialismo: señaló que la diputada Lilia Lemoine “no tiene nada que ver” con el tema e ironizó sobre los comentarios que atribuyó al asesor presidencial Federico Sturzenegger, a quien definió como “un ladrón”.

El episodio se dio en un contexto atravesado por la tensión generada desde la semana pasada, cuando la AFA resolvió proclamar campeón a Rosario Central por haber finalizado primero en la tabla anual. Claudio “Chiqui” Tapia entregó el trofeo correspondiente al club rosarino, lo que originó reacciones divergentes entre los distintos equipos, especialmente en Estudiantes, que enfrentó a Central en los octavos de final del Torneo Clausura.

La polémica se amplificó el domingo, en la previa del partido entre ambos clubes, cuando el plantel platense cumplió con el pasillo dispuesto por la AFA, pero eligió hacerlo de espaldas. Los jugadores de Estudiantes se dieron vuelta justo en el momento en que el conjunto rosarino ingresó al campo de juego. La escena, transmitida por televisión, expuso la posición del equipo dirigido por Eduardo Domínguez respecto de la consagración anticipada de Rosario Central.