Sin alusiones a su situación judicial, Adorni inauguró una planta de Mercedes Benz acompañado por Karina Milei

En una jornada con la atención puesta en la reunión de Gabinete en la que Manuel Adorni volverá a cruzarse con Patricia Bullrich luego de que ella le reclamó que presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete volvió a mostrarse en público esta mañana. Fue en la inauguración del nuevo centro de la automotriz Mercedes Benz, en Zárate.

Allí, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni hizo alusión a la concreción del proyecto de la firma alemana, envió un mensaje a un sector de los gobernadores e intendentes y enumeró logros de la gestión mileista, pero no aludió a la situación política y judicial que enfrenta.

En su presentación en Mercedes Benz, Adorni destacó que se trataba de la inauguración de “la primera fábrica automotriz hecha desde cero en nuestro país en los últimos 15 años”.

La inauguración del nuevo Centro Industrial Zárate de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina Presidencia

Ayer se anunció que este mediodía el jefe de Gabinete daría una conferencia de prensa, pero hoy se precisó que se trata de una presentación que hará con los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), en la que solo se admitirán dos preguntas para cada ministro.

En su discurso en la nueva planta de Mercedes Benz Adorni subrayó esta mañana que se trataba de una inversión de más de 110 millones de dólares que “va a generar un total de 2500 empleos y es un testimonio del cambio de época que estamos viviendo”. Y afirmó: “Pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista, a una Argentina donde empieza a predominar la estabilidad”.

El jefe de ministros dijo que “los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable”.

Desde hace dos meses, Adorni está en medio de una tormenta política y judicial por revelaciones sobre viajes y nuevos bienes que incorporó a su patrimonio, que motivaron la apertura de una causa penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py.

Karina Milei juega con un perro, en la inauguración de la planta de Mercedes Benz Presidencia

Bullrich sorprendió esta semana cuando le pidió a Adorni que explique cuanto antes sus cambios patrimoniales y el presidente Javier Milei buscó bajarle el tono a los dichos de su exministra. “Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, dijo el mandatario en LN+, en un intento de relativizar los cortocircuitos en el Gobierno por la situación judicial y patrimonial de su jefe de ministros.

Adorni, sin embargo, no da señales de que vaya a explicar su patrimonio en el corto plazo. A priori, tal como contó LA NACION ayer, en el círculo cercano del funcionario dijeron que la idea es presentarlo alrededor del próximo 31 de mayo, fecha del primer vencimiento para la entrega de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Mensaje a los gobernadores

El discurso de Adorni de hoy tuvo un mensaje a parte de los gobernadores. Fue luego de enumerar varias medidas de la administración mileista, entre ellas la sanción de la reforma laboral. Adorni apuntó: “Esperamos que este compromiso con la producción lo asuman los gobiernos provinciales y municipales”.

Aunque sin nombrarlo, pareció apuntar al gobernador Axel Kicillof cuando afirmó: “Resulta paradójico que quienes dicen defender a la industria nacional decidan atentar contra ella: el impuesto de Ingresos Brutos se abona en cada proceso de la cadena de producción, por lo cual cuanta más producción local se utiliza en la cadena, más se paga de impuestos”.

El jefe de Gabinete dijo además que “ahora la economía argentina cuenta con un marco normativo claro” y afirmó: “Contra la expectativa o más bien el deseo de una gran cantidad de personajes que decían que este Gobierno iba a caer entre abril y mayo de 2024, alcanzamos el equilibrio fiscal en un mes y resolvimos la situación del Banco Central en 6 meses”. Adorni sostuvo que “a pesar de algunos sobresaltos”, la inflación “continúa a la baja”.

Adorni anunció en su discurso el envío de “decenas de leyes para consolidar la seguridad jurídica y proteger la propiedad privada, como la Ley de Desalojos, la Reforma del Código Penal o la Ley de Expropiaciones”.