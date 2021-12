Javier Milei explicó la foto con Massa y dijo que como “evolucionó” ya no insulta más a la izquierda

La sesión preparatoria de ayer, en la que juraron los 127 nuevos diputados, dejó varias postales. Entre ellas, una donde se lo ve al legislador electo Javier Milei junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa, agarrándole la cara en un gesto amable. En otra de las fotos se plasmó que en la disposición del recinto, el liberal quedó sentado justo al lado del bloque de izquierda. Hoy, el economista que salió tercero en la Ciudad explicó el encuentro con el líder del Frente Renovador y dijo que como “evolucionó”, ya no insulta más a los representantes izquierdistas.

Al respecto de la imagen con Massa que causó comentarios en las redes sociales -ya que Milei además de ser crítico del oficialismo encaró su campaña con dardos hacia la “casta política”-, el líder de Libertad Avanza dijo: “Eso ocurrió en [la Comisión de] Labor Parlamentaria, Massa saludó a cada uno de los presidentes de bloque, yo estaba primero en la fila y me saludó. Me parece que es una cuestión de responsabilidad institucional, me está saludando el presidente de la Cámara”.

Ese encuentro fue compartido en primer término por el mismo Massa, en una serie de retratos de la sesión preparatoria que mostró en Instagram. “No me molesta que la suba. En 70 fotos saludando personas decidió elegir la mía. Es una cuestión de él por qué decidió elegir la mía, por qué hizo esa valoración”, expresó Milei en Radio Con Vos.

El ida y vuelta con los legisladores de la izquierda

Asimismo, habló sobre el vínculo con los diputados de la izquierda y contó que aún no lo saludan. “Cuando intento saludarlos, me niegan el saludo y me dan la espalda. Supongo que con el correr del tiempo entenderán que pienso distinto”, refirió el legislador liberal en cuanto a algo que había quedado explícito en el debate de candidatos, cuando Myriam Bregman rechazó su acercamiento y luego explicó que le costaba saludar a alguien que le decía “zurda de mierda”.

Milei quedó sentado al lado del bloque de izquierda Silvana colombo

Por su parte, Milei admitió hoy esos insultos y acotó, en cuanto a su postura actual: “Yo corregí determinadas conductas, no correspondía. Justamente por eso lo corregí y creo que en el último tiempo he evolucionado bastante en ese tipo de encuadres que no suman”. Incluso, sostuvo: “Propongo que miren mi comportamiento de los últimos tres años donde ha habido un cambio. No voy a justificar las cosas que están mal, pero he participado en espacios donde yo era agredido brutalmente y nadie dice nada”.

Su primer día en el Congreso y la opinión que tiene sobre Santoro

Mientras tanto, habló también sobre su jura ayer en la Cámara Baja. “Tomo la situación como un trabajo, con la misma responsabilidad y la misma pasión que hago todo lo que hago. Era una situación no convencional acorde a los parámetros en los que vengo trabajando hace 25 años, pero entiendo la característica del desafío y si decidí ingresar a la política, esto era algo que podía pasar si las cosas salían bien”, expresó.

Acotó además que en en su labor legislativa pondrá las discusiones “en términos morales” e indicó: “Vamos a dejar expuesto quiénes son o no los inmorales en función del daño que le causan a la sociedad”.

En ese sentido, tildó al nuevo diputado oficialista Leandro Santoro de ser “casta con todas las letras” por haber asumido que la prohibición de financiar viajes al exterior en cuotas con tarjeta de crédito era una medida injusta, pero “la única posible”. En referencia con ello, Milei sostuvo: “Prefiere castigar a la sociedad sabiendo que le causa daño. Él acepta que le está causando daño a la sociedad para no tocar el gasto público porque está asociado a los privilegios de la casta, es un inmoral”.