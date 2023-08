Javier Milei habló sobre las derrotas de sus candidatos a nivel provincial y citó un antecedente que lo ilusiona

escuchar

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se pronunció sobre las caídas que sufrieron referentes de su espacio en las diversas elecciones provinciales, que se sucedieron en los últimos meses. El economista minimizó el impacto que podrían tener sobre su aspiración presidencial y citó un antecedente que lo ilusiona.

Durante su paso por Comunidad de negocios, programa conducido por José Del Rio, Milei explicó: “Hay que entender que no se pueden extrapolar los resultados de las elecciones provinciales. El propio Macri, antes de ser presidente, perdió en 11 provincias. ¿De qué estamos hablando? Eso no le imposibilitó ganar”.

Javier Milei: "Siguen los mismos que en 2001"

Hecha la aclaración, alegó ver una “receptividad” a sus ideas por parte de la ciudadanía. “Muchos han entendido que el malestar y la bronca que sienten es un fundamento para votar algo distinto de lo que están votando”, sostuvo. E insistió: “El resto de los candidatos son todos iguales. Son impresentables. Hacen lo mismo y el resultado es siempre el mismo: fracaso. Nunca trabajan por fuera de los que son sus intereses y eso nos llevó a 40 años de fracasos”.

“Nosotros queremos evitar y terminar con el sendero de la decadencia”, remarcó el referente liberal a continuación. Se jactó además de ser “el único que verdaderamente quiere hacer cambios sustanciales”. “Soy el único que lanzó un proyecto serio. El resto zaracea o copia nuestro discurso. A mi no me importa cuan complejas puedan ponerse las cosas. Soy el único que sabe lo que hay que hacer y tiene la convicción para hacerlo”, insistió.

Entre las propuestas que desarrolló en la pantalla de LN+, Milei habló de la eliminación del cepo y profundizó sobre cómo y cuando habría que levantarlo. “El cepo cercena la libertad. Tiene que ser eliminado ya que genera consecuencias muy negativas. Si no lo sacás, no podes crecer y te hace un desastre”, introdujo. Y se explayó: “ Lo que va a hacer que vos puedas sacarlo sin problema es resolver la situación de los stocks en el BCRA . Vos tenés el pasivo del Banco Central, que son las Leliqs y la base monetaria. Con las reservas con las que ya cuenta el BCRA podes rescatar esa base. Luego, con los títulos públicos, hacés lo mismo pero con las Leliqs. Así, el cepo desaparece”.

Sobre el final de la entrevista, anticipó también como daría pelea en el Congreso -en el que tendría minoría- para aprobar reformas y proyectos de ley. “Puede ser que cuando nosotros enviemos estas reformas estructurales, la casta no quiera aceptarlas. Por ejemplo, la reforma monetaria. La política en los últimos años le robó a los argentinos de bien con el BCRA. Ellos van a querer mantener el robo y nosotros los vamos a exponer. Entonces, vamos a presentar los proyectos. Si vienen rebotados, llamaremos a un referéndum, que son vinculantes. Si no lo dejan pasar, le van a tener que explicar a la sociedad por qué no quieren que pasen. Si se hace referéndum y nos va mal, voy a sobrerreaccionar el ajuste fiscal. No importa qué pase, siempre tenemos plan A, B, C y D”, cerró.

