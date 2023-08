Eva Bargiela reveló cómo tomaron su esposo y su suegro, Facundo y Hugo Moyano, su incorporación a Bailando 2023 y contó cómo es su relación con Susana Giménez

escuchar

Marcelo Tinelli está a punto de estrenar en la pantalla de América Bailando 2023, una versión remozada del clásico que lo tuvo como presentador durante más de una década en eltrece. Como sucede cada año, el listado de famosos que se enfrentarán en la pista de baile despierta un gran interés entre los fanáticos del programa y los medios, incluso antes de que suene el primer compás. En esta ocasión son varias las personalidades que debutan en el programa. Una de ellas es la modelo Eva Bargiela, esposa, además, del dirigente político Facundo Moyano y nuera del sindicalista Hugo Moyano.

La elección de los participantes nunca es casual. Si bien siempre integran el plantel algunos famosos con cierta facilidad para el baile, es igual de importante que puedan mantener una previa picante con el conductor del ciclo. Sin embargo, más allá del linaje de su familia política y de que en varias ocasiones se mostró franca con la prensa, incluso mientras atravesaba comentos complicados, la ex “azafata” de Guido Kaczka indicó que no está dispuesta a todo para permanecer en el concurso: “Soy bastante reservada, porque siento que las cosas que una quiere hay que cuidarlas. Y también, porque lo que uno habla de los demás dice más de uno mismo que del otro” , se atajó la modelo, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

“Sea la situación que sea, no creo que me vean nunca hablando mal sobre alguien. Creo que las actitudes son las que hablan por sí solas”, agregó. Y con respecto a las expectativas que le despierta este nuevo desafío laboral, indicó: “Para mí, participar del Bailando siempre fue un gran sueño que pensé que nunca se me iba a dar. ¿Viste que a veces pensás que hay cosas que no son para vos? No es que pensaba que nunca me iban a convocar, sino que estaba convencida de que no era para mí. Pero el año pasado estuve en un reality de deportes, The Challenge Argentina: el desafío, que también pensaba que no era para mí y llegué a la final. Eso rompió bastante mis prejuicios: nunca sabemos si algo es para nosotros o no si no lo probamos”, explicó.

Cuando la conductora le preguntó cómo tomo su esposo la propuesta de su incorporación al ciclo de Tinelli, la modelo señaló: “Es que a eso me refería cuando pensaba que no era para mí... ¡Tanta exposición! Y la verdad es que cuando me enteré que volvía el programa me resultó muy atractiva la posibilidad de participar, y obviamente lo consulté con él. No fue un pedido de permiso, sino como un pedido de opinión. Y me dijo: ‘La verdad que no me divierte tanto -porque a los políticos siempre le están dando con un palo-. Pero si te gusta, hacelo’ . La verdad es que él me motiva siempre a ir por más, en todos los aspectos: laborales, en el estudio, en todo”.

Sobre la posibilidad de que el dirigente la acompañe en el estudio e incluso se atreva a bailar con ella en algún ritmo que contemple la incorporación de un tercero, Bargiela indicó: “No me dijo que no cuente con él, pero creo que le voy a tener que insistir un poquito, porque él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

Dlugui, entonces, observó, picante: “Si estás acostumbrada al apellido Moyano no te va a asustar el Bailando”. Después de reírse por unos segundos, la modelo esquivó el comentario con gracia: “ La verdad es que a mí me gustaría que me acompañara en alguna oportunidad ”. Sin embargo, la conductora insistió. “Es un apellido que despierta odios y amores, que está acompañado de polémicas. ¿Te pesó en algún momento?”, quiso saber. “Cuando vos estás en pareja con alguien que es conocido, más allá de que se dedique a la política, a la música o a otra disciplina, en el momento de intimidad en tu casa, te olvidás de qué significa esa persona para la gente y cuál es su apellido. Por ahí, al principio te llama la atención o te despiertas ciertos interrogantes, pero con el paso del tiempo, ya ni tenés presente su apellido. Y también hay algo que me deja muy tranquila: cuando vos estás en política, vas a tener siempre gente a favor y gente en contra. Pero lo que veo siempre es que Facu dirige el Sindicato de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) y toda la gente del sindicato lo adora. Y eso significa que a la gente que él está representando, la está representando bien. Eso me deja tranquila.

La modelo se refirió también la fama de conquistador de su ahora esposo mientras estaban solteros y ellos estaban en un impasse en su relación. Cuando Dlugi le recordó el romance del dirigente con Nicole Neumann y los halagos que recibió por parte de Susana Giménez, que aseguró que si ella fuera más joven, intentaría tener un romance con él. “Con los ensayos de Bailando, me di un golpe y perdí la memoria”, bromeó Bargiela. Y, más seria, explicó: “ Hace más de 7 años que nos conocemos, desde que yo tenía 23 y él 31. La realidad es que hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero lo de Susana... La verdad que es una genia. Siempre que me la cruzo es un amor conmigo y es una divina. No me da celos. Es parte de la vida y lo importante es que nosotros nos hemos separado, pero nos hemos vuelto a elegir. Eso es lo valioso”, indicó.

“Lo que me volvió a enamorar de él no fue una sola cosa... Se suele pensar que el de un político es un trabajo mucho más importante que el de una modelo, quizá por la repercusión social de su labor... Y él nunca menospreció mi trabajo; al contrario: para él es igual de valioso que el suyo y siempre me impulsa a crecer. Y eso es de las mejores cosas que te pueden pasar”, señaló. Y agregó: “Si bien en un principio me puede haber enamorado que es divertido, sencillo, caballero y atento, lo que nos hace seguir juntos es que los dos nos impulsamos a ir por más y que nos apoyamos en nuestros proyectos personales, por más que vayan en caminos totalmente distintos”. Con respecto a la reacción de su suegro, Hugo Moyano, ante su nuevo desafío profesional, Bergiela reveló: “ Bien... Muy bien. También está muy contento de que esté en Bailando 2023. Todos me felicitaron”.

LA NACION