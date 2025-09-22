Javier Milei le agradeció a Trump y a Bessent “por el apoyo incondicional al pueblo argentino”

El presidente Javier Milei le agradeció al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por un mensaje de respaldo a la administración mileísta en el que también confirmó que el gobierno de Donald Trump podría prestarle fondos al país.

En el marco de su visita al país del norte y la reunión con el republicano este martes, el jefe de Estado escribió: “Enorme agradecimiento a Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY".

A los agradecimientos de Milei se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien escribió: “¡Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!“.

En un hilo publicado esta mañana en su cuenta de X, el secretario del Tesoro explicó que el apoyo a la Argentina podría darse a través de un Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). Las opciones pueden incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, según anticipó el funcionario.

“La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina“, señaló Bessent y marcó: ”Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con Milei".

Este miércoles, en una gala, el funcionario de confianza de Trump le entregará a Milei el premio Global Citizen Award que le otorgó el centro de estudios Atlantic Council.

La reunión entre Milei y Trump

Trump y Milei. X @WhiteHouse

Luego de reprogramar su viaje del domingo a la noche de este lunes, Milei partirá rumbo a Estados Unidos para una agenda que incluye una reunión bilateral con Trump este martes y una intervención en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el miércoles.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, confirmaron desde Cancillería. En la reunión con Trump, pautada para las 11.45 (hora local) del martes, habrá un planteo desde el punto de vista financiero. El formato será lo que se conoce como “Presidente más tres”, por los funcionarios que acompañan al mandatario, según supo LA NACION. Del lado argentino participarán Werthein, Caputo y seguramente Karina Milei. Del lado norteamericano estaría el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su doceavo viaje a Estados Unidos, Milei estará acompañado por el ministro Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein, que ya está en Nueva York, también integra la comitiva.