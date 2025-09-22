Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La guía integra componentes esenciales como la “gestión de conflictos de interés, declaraciones juradas, integridad en contrataciones, participación ciudadana y mecanismos de denuncias y consultas”, y proporciona ejemplos prácticos e indicadores de seguimiento a tener en cuenta.

El alcance de la guía se extiende a todas las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional a través de la Red de Enlaces de Integridad, creada por el Decreto 650/19, y su difusión tendrá alcance federal, incluyendo las provincias y los municipios.

Según dicta la norma, la iniciativa responde a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia anticorrupción, y se enmarca dentro de la aplicación de la Ley de Ética Pública, la Ley de Acceso a la Información y el Código de Ética Pública.