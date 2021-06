Invitado al programa W: Ver y Rever, que conduce el periodista Nicolás Wiñazki, el economista libertario Javier Milei le dedicó un inesperado elogio a Cristina Kirchner y cuestionó a Alberto Fernández.

A pesar de considerarse un opositor acérrimo del kirchnerismo, Milei reconoció que la vicepresidenta “no engaña” con sus promesas y “va de frente” en la pelea política, al contrario del Presidente, quien es “menos respetable” porque “tiene un problema” para ejercer el poder.

“Estoy en las antípodas de la señora Cristina Fernández de Kirchner, pero debo reconocer que ella no te engaña. Soy un abierto crítico del kirchnerismo, pero prefiero saber contra quién peleo. No me gustan sus ideas y su estilo, pero al menos va de frente”, aseguró en el ciclo emitido por TN.

Además, el economista consideró: “El poder es algo que el Presidente debe ejercer, caso contrario, lo va a ejercer otro. Si Alberto Fernández no ejerce el poder, siendo el dueño de la lapicera en un país tan presidencialista, tiene un problema”, indicó.

Por otra parte, Milei volvió a cuestionar al expresidente Mauricio Macri por “socialdemócrata” y tildó a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de “colectivista”. En cambio, destacó a la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, porque “no le importa la corrección política”.

“Yo creo que Macri le ha hecho daño a la Argentina porque tomó un discurso y cuando llegó el momento de aplicar las políticas, terminó siendo un socialdemócrata”, aseguró. Y agregó: “A la luz de lo que hoy es la Argentina, parece que Macri es la extrema derecha, pero en realidad es alguien con ideas socialistas cool. Pero cuando gobernó, no se acercó a las ideas de la libertad”.

“Patricia Bullrich es un rival digno, en el sentido que es una persona que va de frente, le importa nada la corrección política y dice las cosas como son. En cambio, María Eugenia Vidal es profundamente colectivista, poniendo el colectivo por encima de los individuos y sacrificando todo por un supuesto bien común que no existe”, continuó.

Para concluir, el economista habló sobre la futura contienda electoral y justificó que José Luis Espert se sume a la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, aunque rechazó aplicar el mismo método en la Ciudad de Buenos Aires. “La estrategia es ir contra el status quo, que en la provincia de Buenos Aires es el kirchnerismo, por lo que ahí se trata de unir fuerzas. Ahora, yo soy candidato por la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo contexto el status quo es el Pro, y como no puedo aliarme con los kirchneristas, voy solo”, sostuvo.

LA NACION