Carolina Losada habló sobre Diego Brancatelli tras su fuerte cruce: “El periodismo militante confunde todo”

Carolina Losada estuvo invitada a La Noche de Mirtha (eltrece), donde aprovechó para contestarle a Diego Brancatelli, su colega de Intratables (América) con quien mantuvo un cruce al anunciar su salida del programa.

“La forma de cambiar las cosas es mediante la política”, afirmó Losada, quien se postulará como precandidata a senadora nacional por Santa Fe dentro de Juntos por el Cambio. En ese momento, Juana Viale le preguntó por su compañero y su discusión al aire. “Justamente, el hecho de que yo me haya tomado una licencia cuando tomé esta decisión es la forma más honesta de decir ‘no voy a venir a militarte la pantalla’”, afirmó la periodista.

“Diego es funcionario público desde hace varios años. Tiene incluso puestos en universidades públicas y todo. Pero no importa, él hace su carrera, su trabajo, y yo le tengo cariño”, aseguró. “Yo nunca mentí. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar, una ideología. Ahora que me estoy metiendo un partido político me estoy tomando una pausa. Lo que pasa es que, a veces, el periodismo militante confunde todos los conceptos”, sentenció Losada. “Que uno diga lo que piense no significa que esté militando. En cada momento que me tocó hablar en cada programa dije lo que pensaba, no lo dije desde un partido político porque no estaba en uno”, manifestó.

El viernes pasado, Brancatelli le cuestionó a Losada su candidatura: “De corazón, hoy estás repitiendo lo que yo sostengo durante años: que hay que meter los pies en el barro, que hay que salir a militar, que hay que ir a los barrios que lo necesitan, escuchar a la gente y tratar de ayudar. Yo en silencio ayudo un montón, a diario, y ese compromiso no me hace ser menos periodista. Eso que vos me ninguneaste o que muchas veces me quisiste bajar el precio. Te felicito por haberte animado a comprometerte y a dar un paso hacia adelante. Te felicito y vamos a tratar todos de ayudarte para que te vaya muy bien, pero siento que me mentiste todo este tiempo. A mí y a un montón de gente”.

Ante esto, la panelista contestó: “Hasta este momento, yo estaba trabajando como periodista y no estaba afiliada a ningún partido político, y eso es lo que yo te decía, más allá de que todos tenemos nuestra ideología. Soy honesta y por eso me tomo una licencia y no vengo a militarte la pantalla. Vos, en cambio, no te tomaste una licencia. Vos sos periodista y al mismo tiempo, funcionario”.

