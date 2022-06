Javier Milei le respondió a Carlos Maslatón: “Ocupa una posición marginal”

El militante de Libertad Avanza Carlos Maslatón, que tiene una elevada presencia en redes sociales y es parte del armado del diputado nacional Javier Milei en su carrera a la Casa Rosada, hizo estallar la interna libertaria este fin de semana, cuando lanzó duras acusaciones contra Karina Milei, la hermana y mano derecha del legislador en cada una de sus estrategias políticas.

Ayer, Milei habló por primera vez sobre esta crisis que se desató dentro de su fuerza y buscó minimizar los dichos de Maslatón, que tildó de “dictadora barata e ignorante” a la hermana del presidenciable y que también calificó como un “traidor inflitrado” a Carlos Kikuchi, quien está encargado de organizarle la campaña. El economista dijo que el abogado tiene una “posición marginal” y aseguró que es un “delirio” que intenten separarlo de su hermana. “Yo hago lo que hago porque está mi hermana conmigo, es el mayor activo que tiene la política para mí”, sostuvo.

Después de las críticas de Maslatón, que tuvo una elevada participación mediática en los últimos días y terminó con la aparente calma que reinaba en el espacio liberal, Milei comentó que su hermana “es más buena que Lassie con bozal y atado” y entendió que la postura del abogado es “absolutamente inviable y ridícua”.

“Querer escindirme de mi hermana es un delirio, yo hago lo que hago porque está mi hermana conmigo. Una de las cosas que me parece infinitamente valiosas de hacer política es que puedo trabajar todavía con mi hermana y puedo estar todos los días con mi hermana. Es el mayor activo que tiene la política para mí. Imaginate sacarme a mi hermana de mi lado, es un delirio total”, planteó en Radio Mitre.

Bajo esa postura, contestó a los pedidos de Maslatón de alejar a Karina Milei de la posición de armadora, disconforme con las alianzas que el partido libertario teje en las provincias. “A veces las personas necesitan llamar la atención, o a veces tienen intenciones de destruir porque necesitan protagonismo y, si no son protagonistas, quieren romper. No sé, claramente es algo sin sentido. Pero bueno, será también porque él ocupa una posición marginal y quizás quiere otro lugar que no lo tiene”, afirmó el diputado nacional sobre el abogado que puso en jaque la unidad libertaria.

La respuesta a las críticas por la poca gente en su acto en Gerli

Las críticas de Maslatón llegaron justo después de que Milei realizara su primer desembarco en el conurbano de la mano del cantante de cumbia Daniel “El Dipy” Martínez, con una convocatoria inferior a la esperada. El legislador también se refirió a eso ayer y, pese a las valoraciones, se mostró conforme con la cantidad de gente que fue a apoyarlo al Club El Porvenir, de Gerli.

Al respecto, dijo que el acto “funcionó bien” y que en Libertad Avanza están “satisfechos” con la asistencia, aunque acusó a Axel Kicillof de querer boicotearle el evento. “El gobernador de la provincia hizo sus cositas. Hicieron un arreglo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para poner el partido de Lanús. La cercanía entre dichos estadios genera todas unas cuestiones con la inseguridad”, planteó Milei, en primer término. Aseguró también que hubo un operativo para “bloquear” el paso de los micros que iban hacia la Provincia.

El acto de Milei en Gerli reunió a menos personas de las esperadas

“Nosotros, al saber esa situación, corrimos el acto más de una hora para atrás, hacia la noche. Y sacaron una foto 30 minutos antes de lo que hubiera sido el inicio. Cuando ves los videos te vas a dar cuenta que el campo de juego estaba lleno. Teniendo en cuenta que estábamos en el día más frío del año, fue un éxito”, sostuvo y acotó: “¿Cantidades impresionante de personas? No. Pero teniendo en cuenta que era el primer desembarco en la Provincia es tremendo”.

Los detalles de su última reunión con Macri

El economista también dio detalles de su último encuentro con el expresidente Mauricio Macri, coordinado por Alberto Benejas Lynch hijo. “El ingeniero Macri pidió una reunión, la tuvimos. Estuvimos hablando de cosas de liberalismo, economía... Sobre cómo yo reaccionaba. El propio Alberto salió en defensa, diciendo que yo no tenía esos comportamientos que me estaba achacando”, comenzó.

Después, sostuvo: “Lo más interesante es que tuve la posibilidad de decirle a él, cara a cara, lo que venía diciendo en los medios: que yo dejaba abiertas las puertas de Libertad Avanza para que si él quería venir, lo recibíamos; que si quería la interna, le dábamos la interna. Si él ganara la interna, estamos dispuestos a acompañarlo. Si la gente quiere que él tenga un segundo tiempo, yo no soy quién para ponerme en el medio. Estaría dispuesto a ayudar”.