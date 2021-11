Javier Milei: lo que piensa de los policías del caso Lucas González y lo primero que hará como diputado

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei dijo hoy que los policías involucrados en el homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González deberán ser “condenados”, si así lo indica la Justicia y si de hecho “actuaron por fuera del marco donde se tienen que desenvolver”.

Eso respondió Milei durante una entrevista con Jonatan Viale, por LN+. “Tienen que ser condenados si no están dentro del marco de acción”, dijo el diputado, que también habló del agente de seguridad que amagó con desenfundar un arma durante su acto en el Luna Park el domingo pasado, donde sus militantes se reunieron para esperar los resultados de las elecciones que lo consagraron como diputado.

“Una persona del público se trepa a la valla, eso no se ve en los videos que circularon. Condenamos enfáticamente esto [lo que hizo el agente de seguridad]. Como se ve, llega el jefe del operativo y lo saca. La situación estaba resuelta... uno puede entender que frente a esa situación se generó temor, una persona estaba trepando la valla, pero para cuando llega el agente, el tema se había resuelto abajo, y el agente no debería haber ido por ahí, no hacía falta ese acto. Vale mencionar también que el arma era de aire comprimido, de disuasión”, dijo Milei.

En este sentido, el referente liberal comparó el caso del Luna Park con el homicidio de Lucas González y concluyó: “Cuando no cumplís las reglas y te excedés, te tienen que sancionar”.

Sin embargo, agregó: “Pero tampoco los tenés que dejar a los policías... Cuando se aplica una política como la de Zaffaroni [el exjuez de la Corte Suprema], el delito aumenta”.

Milei entonces citó trabajos del economista Gary Becker, que estudió la delincuencia desde la teoría de la acción racional. “Durante el kirchnerismo, a pesar del rebote económico, el delito explotó, y esto fue por la política de Zaffaroni”, dijo el diputado.

Por otro lado, consultado sobre cuál será la primera medida que tomará cuando asuma su banca, Milei respondió: “Lo primero que voy a hacer como diputado es lo primero que no voy a hacer... que es votar un presupuesto con déficit fiscal”.

Milei dijo que “el déficit fiscal es inmoral”, y explicó: “Si lo financio con deuda, es cargar a generaciones futuras; con emisión, es inflación, es regresivo, salvaje; y si sumo impuestos, es confiscatorio, te estoy expropiando”.