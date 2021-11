El duro relato del amigo de Lucas: “Los policías nos decían que éramos villeros y que nos tenían que dar un tiro”

En medio de la conmoción por la muerte de Lucas González, el futbolista de 17 años baleado en la cabeza por policías de la ciudad de Buenos Aires durante una persecución este miércoles, Julian, el amigo del joven fallecido, que manejaba el auto en el que fueron perseguidos, reconstruyó los minutos posteriores al ataque y apuntó duramente contra la fuerza porteña.

“No nos ayudaron, nos trataron mal. Nos decían que éramos villeros y delincuentes. Que nos tenían que dar un tiro a cada uno”, expresó el joven en diálogo con IP Noticias al reconstruir la escena luego de la persecución que vivieron Lucas y los tres adolescentes que lo acompañaban en el auto.

“Ellos tiraron por tirar. Entre toda la desesperación buscábamos otros policías para que nos ayuden hasta que mi amigo gritó y ahí me nublé. Vimos a un patrullero que estaba recorriendo la zona, le toqué bocina, pero no me ayudó y siguió de largo”, denunció hoy el amigo de Lucas.

“Mientras tanto, cuando manejaba tenía a mi amigo baleado encima, sobre mi rodilla. Con su mano me tocaba la pierna. No lo podía creer”, recordó el adolescente, con angustia.

El adolescente reveló que finalmente se cruzaron con dos policías mujeres a quienes les pidieron auxilio, pero fue en vano. “No fueron capaces de ayudarme, me dijeron que me baje del auto. Yo estaba asustando y llamé a mi mamá para que supiera qué nos había pasado- también a mi papá- hasta que llegaron un montón de policías que nos trataron mal. Nos pusieron contra las rejas, con esposas, y después al piso”, detalló el joven.

“Nos preguntaron de dónde éramos y nos dijeron que éramos unos villeros y que nos tenían que dar un tiro a cada uno”, sostuvo el joven al describrir la terrible escena. Y continuó: “Uno de ellos me preguntó cuál era el arma con la que había matado a mi amigo cuando habían sido esos hijos de p... que frenaron y le dieron a mi amigo y nos trataron como delincuentes cuando nosotros teníamos nuestras cosas de mate, botines, galletitas, todo para entrenar. Queríamos volver a nuestras casas felices”.

En tanto, las autoridades porteñas confirmaron ayer que los tres policías involucrados, identificados como el inspector Gabriel Isassi, oficial mayor Fabián López y oficial José Nievas, fueron apartados preventivamente de sus tareas.

Luego de ser inicialmente detenidos, los tres jóvenes que viajaban con Lucas en el auto fueron liberados ayer del instituto de menores Inchausti.

Uno de ellos, en diálogo con Telefe, habló sobre lo ocurrido: “Salimos de entrenar, compramos un jugo en un kiosco, avanzamos dos cuadras y vimos que bajan [los policías vestidos de civil] de un auto con armas. Pensé que me robaban todo porque parecían chorros, bajaron con el arma en mano como para robar directamente”. Ante esta situación, contó que escaparon y fue entonces cuando escucharon “cinco disparos”, dos de los cuales alcanzaron al futbolista de 17 años, que iba en el asiento del acompañante.