Javier Milei desfiló por el pasillo del avión poco antes de aterrizar en Buenos Aires repartiendo apretones de manos con los pasajeros que le mostraban su apoyo. Se reagrupó con el resto de su comitiva y sentenció: “Estoy recargado. La gente quiere motosierra”.

El Presidente regresó al país convencido de continuar con la confrontación que inauguró con los gobernadores a través del recorte de fondos para las provincias, señalan quienes estuvieron con él en el vuelo de regreso desde Roma. Transmitió puertas adentro que avala que el ministro del Interior, Guillermo Francos, siga en contacto con los mandatarios provinciales - “Vos seguí hablando con tus amigos”, lo instruyó, después de asegurar públicamente que el ministro más dialoguista del gabinete sigue firme en el puesto como “rulo de estatua”-, pero que no le preocupa gobernar en un clima de hostilidad con buena parte del arco político.

Por el contrario, Milei quiere fomentar una polarización para forzar el alineamiento de los sectores que lo condicionaron en el debate de la ley de Bases. “Tiene que haber dos polos ideológicos claros, uno liberal y otro estatista. El espacio del centro tiene que definir si está con el kirchnerismo o está con nosotros”, sintetizó un importante funcionario de la mesa chica presidencial.

Ese es el lente con el que Milei mira su eventual confluencia con Pro. El Presidente pretende avanzar en un interbloque en el Congreso con sus aliados, no solo para robustecer al bloque de La Libertad Avanza en términos numéricos sino también con un fin estratégico. “Lo que quiere Javier es que haya una posición parlamentaria más unificada, un polo de centroderecha más sólido que promueva que las posiciones más atomizadas del espectro político se definan de un lado o del otro”, abundó uno de los integrantes de la comitiva del viaje que culminó esta mañana, cuando aterrizó a las 8.09 el vuelo que trajo al jefe del Estdo desde Roma. La fuente agregó: “Eventualmente ahora podemos conformar un interbloque y más adelante consolidar una propuesta conjunta para las elecciones de medio término”.

María Soledad Acuña, exministra de Educación de Larreta, ayer, junto a Mauricio Macri, en Cumelén

Tensiones y “mesa chica”

El plan político de Milei tiene, de movida, dos obstáculos. El primero es que, pese a que todavía no habló de cargos ni con Mauricio Macri ni con Patricia Bullrich -sus dos interlocutores asiduos y directos en ese espacio, además del jefe de bloque de Diputados, Cristian Ritondo-, hay dirigentes de Pro que no están dispuestos a fundirse en un interbloque sin una cuota de poder real a cambio. En palabras de un diputado ascendente del espacio: “Si vamos a formar un interbloque es porque vamos a ser parte de algo más”.

Un funcionario que estuvo con Milei en el viaje dijo que el Presidente no está completamente cerrado a abrir espacios a su gabinete, siempre y cuando no le pidan que entregue a su “mesa chica”. Es decir, a los funcionarios y colaboradores más trascendentes del Gobierno. “Javier tiene una actitud de amplitud, no está cerrado a que en las conversaciones surjan nombres que puedan ser incorporados al gabinete. Lo que no va a negociar es entregar a su círculo íntimo con el que se siente seguro”, dijo un alto funcionario a LA NACION. Al menos por ahora -a dos meses de asumir- Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el asesor todoterreno, Santiago Caputo, parecen intocables, casi al mismo nivel que Karina Milei.

La otra dificultad que tiene el plan del Presidente es que en Pro no hay homogeneidad ni liderazgos claros. “Lo que transmitió Javier es que no quiere meterse en la interna de Pro. No quiere participar en la confrontación entre Patricia y Mauricio”, advirtió el funcionario nacional. El primer escollo no parece estar entre La Libertad Avanza y Pro sino dentro del partido aliado al Gobierno. El partido fundado por Macri tiene que definir a un conductor del partido en marzo.

El expresidente -que aspira a ocupar ese lugar- vuelve de su retiro patagónico la semana próxima. Y Milei tiene previsto participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora que celebrarán los republicanos en Washington, entre el 21 y el 24 de febrero. Más allá de cómo se calibren las agendas para un eventual encuentro mano a mano, lo cierto es que Milei y Macri vienen estando en contacto telefónico de manera asidua. Y con Bullrich la relación es cotidiana. A la ministra de Seguridad Milei la tiene muy bien conceptuada dentro del gabinete, según fuentes oficiales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es valorada por Milei, según dejaron trascender cerca del Presidente

Reordenamiento del gabinete

Más allá de su negociación con Pro, a Milei lo esperan asuntos urgentes en Buenos Aires. Después de haber echado al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, tiene que nombrar a un reemplazo en ese organismo que es sensible y elefantiásico. El Presidente dejó saber en el viaje que elegirá a un sucesor en acuerdo con la ministra del área, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello. El anuncio de la salida de Giordano se hizo justo después de que la ministra arribara a Roma y se reuniera con el jefe del Estado.

Pettovello defendió a Giordano, pero pesó más el enojo de Milei con el peronismo cordobés y ella no se lo discutió. Si bien el titular de la Anses no había llegado al gabinete como parte de un acuerdo político con el gobernador Martín Llaryora, el Presidente lo etiquetó de traidor luego de que su pareja, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de algunos artículos de la ley ómnibus.

Según pudo saber LA NACION, Pettovello ya le acercó a Milei “cuatro o cinco CV” de candidatos a reemplazar a Giordano en la Anses. “Son perfiles técnicos con experiencia en lo previsional que vienen de distintos ámbitos. Algunos tienen un pasado en otros gobiernos”, reconoció un colaborador al tanto de este asunto. Nadie niega que el factor político pueda tener un peso en la decisión -sobre todo de cara a un acuerdo con Pro- pero en Casa Rosada rechazan que esté en consideración el nombre de María Eugenia Vidal, como circuló en los últimos días.

No es el único casillero a completar. Todavía falta que el ministro de Economía, Luis Caputo, absorba el ministerio de Infraestructura que quedó vacante con el apartamiento de Guillermo Ferraro. Allí también podría haber recambios en distintas áreas.

Javier Milei, en el Vaticano, acompañado por su hermana Karina y los ministros Francos y Pettovello Alessandra Tarantino - AP

Hay más cuestiones pendientes. Según pudo saber LA NACION, en el Gobierno se planteó la necesidad de avanzar con nombramientos en organismos clave, que tienen fuerte permeabilidad territorial, con dependencias en todo el país.

La gestión de Milei nombró a muy pocos funcionarios aún y en algunos ministerios ni siquiera están designados los subsecretarios. Pero en organismos como la propia Anses, el PAMI, el Renaper, Migraciones o las dependencias de la secretaría de Trabajo, todavía tallan funcionarios de la gestión anterior, aseguró una voz calificada de la Casa Rosada. “Tenemos que revisarlo. No puede haber gente de La Cámpora diciendo ‘qué barbaridad este Gobierno’ desde una dependencia oficial”, se quejó un funcionario.

Luego de consolidar el modo “motosierra” y dada por terminada la novela de la ley de Bases, la gestión libertaria debe terminar de armar su organigrama.