Javier Milei participó de un homenaje a San Martín que duró 14 minutos

Pasaba un minuto de las 11 cuando el automóvil oficial que trasladaba a Javier Milei arribó a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro. Instantes después, el Presidente encabezó allí el homenaje al general José de San Martín, al cumplirse 248 años de su nacimiento.

Sin hablar ni saludar a los asistentes, mezcla de curiosos, funcionarios y turistas que se ubicaron alrededor del vallado de seguridad, Milei participó de la ceremonia, que comenzó con el saludo de rigor, a cargo del Regimiento de Granaderos, continuó con la entonación del himno nacional y cerró con la ofrenda floral, depositada por el Presidente a los pies del monumento del Libertador.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y los secretarios Fernando Brun (relaciones económicas internacionales) y Leonardo Cifelli (Cultura), Milei se detuvo unos instantes frente al monumento, mientras la fanfarria de Granaderos interpretada la Diana de Gloria en honor a San Martín. Luego cantó a viva voz la Marcha de San Lorenzo, que marcó el final del acto conmemorativo que duró en total 14 minutos.

“Honrar a San Martín es lograr que nuestra Nación se sienta verdaderamente libre y grande”, afirmó Milei hace dos semanas, en el acto encabezó el acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, donde realizó la entrega del Sable Corvo del General San Martín al Regimiento de Granaderos.

“La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución que rompió con un pasado de opresión y permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie por primera vez en su historia, iniciando un camino que las llevó a convertirse en una nación que sería potencia”, dijo entonces el primer mandatario.