Javier Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este jueves a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro será en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. La española viene de pasar unos días de descanso en Punta del Este, Uruguay.

Si bien no trascendieron detalles de los temas que se hablarán en el cónclave, que se concretará antes del mediodía, en el palacio de gobierno argentino descuentan que la situación de Venezuela será “central”.

Díaz Ayuso es una figura preponderante del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición al gobernante socialista Pedro Sánchez, con quien se ha enfrentado abiertamente Milei. De hecho, en los viajes que hizo el líder libertario a España desde que asumió la presidencia no se reunió con ninguna autoridad nacional de ese país, pero sí lo hizo con Díaz Ayuso.

Por eso, el encuentro de este jueves no será el primero entre ambos. Milei y Díaz Ayuso se vieron personalmente en Madrid, tanto en junio de 2024 como de 2025. En la primera oportunidad, Díaz Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y luego ambos salieron al balcón de la Casa de Gobierno madrileña para saludar a quienes se habían congregado en la Plaza del Sol.

Milei y Díaz Ayuso Presidencia - Presidencia de Argentina

“Actualmente, viven en la región (de Madrid) 48.000 ciudadanos de Argentina, situándose entre los 20 grupos de población extranjera más numeroso. Por su parte, hay 72 empresas en España procedentes de este país, de las que 36 se ubican en Madrid, comunidad autónoma que recibe, además, el 97% de la inversión argentina que llega a España”, explicó en su momento Díaz Ayuso.

Al año siguiente volvieron a encontrarse en la capital española y la reunión tuvo lugar en la antesala de la disertación del mandatario argentino en el Madrid Economic Forum.

Sobre la cuestión de Venezuela, Díaz Ayuso viene de cuestionar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, como veedor en las últimas elecciones que se hicieron en territorio venezolano. “Como española, siento vergüenza”, dijo en una entrevista con Antena 3, en la que se preguntó cómo Zapatero “no vio nada” cuando actuó como observador internacional.

A su vez, Milei viene de ratificar su alineamiento absoluto con Estados Unidos y de respaldar sin matices la intervención militar en Caracas y la detención de Nicolás Maduro, tanto verbalmente como en los posicionamientos argentinos en los organismos internacionales.

“Trump está rediseñando el orden mundial. Se dejó de pensar en términos de globalización para pasar a pensarse en términos de geopolítica, y parte de esa discusión es terminar con el socialismo asesino, llámese Venezuela, Cuba o Nicaragua”, dijo el mandatario en las últimas horas.