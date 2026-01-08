El Gobierno designó a la nueva titular de Medios Públicos y prepara el esquema de retiros voluntarios

El gobierno de Javier Milei designó a través de un decreto a la nueva titular de la Subsecretaría de Medios Públicos, dependiente de la Secretaría de Comunicación y Prensa y bajo la órbita de Manuel Adorni. Se trata de María Gabriela Fernández, una abogada que —hasta el momento— no tenía un perfil público en el arco político.

Tal como estableció el Decreto 7/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial con firma de Milei y Adorni, la flamante funcionaria asumió sus cargos el 1 de enero pasado.

La Subsecretaría de Medios está dentro del área de Comunicación, a cargo del portavoz presidencial, jefe de Gabinete y hombre de extrema confianza de Javier y Karina Milei. Entre las áreas que comprende se incluyen Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (ex Télam).

La subsecretaría de Medios Públicos está en la órbita de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero presidencial. Prensa Presidencia

Tras los cambios que llevaron a Adorni a la jefatura de Gabinete luego de la salida de Guillermo Francos, Javier Lanari quedó debajo del vocero en la estructura y fue designado en la Secretaría de Medios y Comunicación. A su vez, hace pocos días se oficializó la disolución de la Secretaría de Prensa, que hasta una semana antes dependía de Eduardo Serenellini.

Con este cambio, la estructura de secretarías presidenciales que dependen directamente de Milei quedó compuesta por: la General -de Karina Milei-; la Legal y Técnica -Javier Herrera Bravo-; de Planeamiento Estratégico Normativo -de María Ibarzabal Murphy-; de Inteligencia de Estado -de Sergio Neiffert-; de Comunicación y Medios -de Manuel Adorni-; y de Cultura -de Leonardo Cifelli-.

Retiros voluntarios

Esta nueva designación se da en pleno freno de las contrataciones en el sector público y mientras el Gobierno se prepara para abrir en el corto plazo un retiro voluntario en el área de Medios Públicos, con la idea de recortar la planta de empleados

Entre la TV Pública y Radio Nacional, hay alrededor de 2400 empleados. Desde el Ejecutivo argumentan que la dotación creció durante las gestiones kirchneristas. ”Nuestra idea es ajustar y hacer más eficientes los medios con recursos propios. La radio líder en la Argentina tiene 300 empleados en el país y la oficial, prácticamente lo cuadriplica”, aseguraron.

Radio Nacional también se prepara para un recorte de personal.

Fuentes oficiales detallaron también que todavía se mantiene en reserva el número final en el que prevén dejar ambas plantas, pero deslizaron que habrá ofertas “acorde” a los rangos y años de trabajo de cada empleado.

El avance de los retiros voluntarios será implementado en el trabajo diario a través de la figura del interventor Carlos Curci, exvocero de la Sociedad Rural, que en julio pasado asumió el cargo en reemplazo de Eduardo González. El Gobierno sostuvo que el esquema de medios públicos está “sobredimensionado”, con números de estructuras que, apuntan, “superan ampliamente lo que sucede en señales privadas” y que, a diferencia de estos, “van a pérdida”.

Señales como la orientada al público infantil Paka Paka podrían ser derivadas a otras áreas, privatizadas o cerradas definitivamente. En tanto, para Radio y Televisión Argentina (RTA) el plan es reducirla “a casi la mitad”. La ex Télam, encargada de administrar la pauta estatal, también se espera que sufra bajas en su dotación.