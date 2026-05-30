Rechazo a la decisión del Gobierno de vetar el ascenso de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista

El grupo de abogados Será Justicia publicó este sábado un comunicado en el que cuestionó la reciente decisión del Gobierno de vetar el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon. Desde la entidad sostuvieron que la medida del oficialismo implica “un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”.

“Desaprobamos la improcedente conducta del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo la organización en un documento firmado por su presidenta, Inés Arias, y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez y María Eugenia Talerico.

El Gobierno bloqueó el avance del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. El pliego cuenta con nueve firmas, lo que representa a la mayoría de los miembros de la Comisión de Acuerdos y las suficientes para convertirse en dictamen. Sin embargo, el oficialismo se niega a habilitar su tratamiento, una decisión que podría frustrar su designación.

Javier Milei y su hermana, Karina, durante la presentación de informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso de la Nación Santiago Oróz

“El referido pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, reclamaron desde el grupo de abogados que, según se describe, vela por el respeto a las instituciones y a la democracia.

“Se trata, pues, de una evidente e inaceptable maniobra que no sólo afecta un proceso de selección que cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen (nueve miembros que representan la mayoría necesaria), sino que trasunta un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión, otro de los pilares de nuestro sistema republicano”, analizaron.

La objeción de parte del Gobierno es que Michelli es la cuñada de Alconada Mon, quien realizó investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones. El principal representante de esta postura es Juan Carlos Pagotto, senador riojano y presidente de la Comisión de Acuerdos. Llegó a la Cámara alta en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y tiene línea directa con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Juan Carlos Pagotto durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación Ricardo Pristupluk

La nota que pide el rechazo de la postulación fue también firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido para ese cargo por el presidente Javier Milei y su hermana.

“La postura asumida por el Poder Ejecutivo Nacional no sólo contraría la voluntad expresada por la Comisión del Senado responsable de concluir el proceso, sino además resulta de dudoso apego a las normas reglamentarias y de transparencia en la selección de magistrados, así como al debido respeto por el sistema constitucional de división de poderes”, señalaron desde Será Justicia.

El comunicado del grupo de abogados Será Justicia

En paralelo, el Gobierno decidió dar luz verde a los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, jueces del fuero penal económico que anteriormente habían sido objetados por la gestión libertaria debido a sus vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

Quienes integran el grupo de abogados exhortaron a los senadores a que “rechacen el pedido de retiro del pliego” de Michelli y “denieguen aprobación a los pliegos correspondientes” a Galván Greenway y Catani. “Evitando así la indebida afectación de la independencia del Poder Judicial y desactivando la sospecha de la vigencia de un inadmisible sistema de premios y castigos que no hace sino resentir la calidad democrática de nuestra República”, concluyeron.