Javier Milei repunta en las encuestas tras sus polémicas y traccionado por la crisis económica

Inflación y la percepción de los políticos. Son dos de los activos con los que cuenta Javier Milei en su carrera para posicionarse para 2023, según coinciden encuestadores y analistas políticos. Tras haber tocado su punto más bajo a mitad de año, la imagen del economista volvió a subir y ubicarse como uno de los políticos mejor posicionados.

De acuerdo a la medición nacional de la consultora Trespuntozero, la imagen positiva del diputado bajó hasta 32 puntos en julio mientras, en simultáneo, la negativa crecía y alcanzaba los 52 puntos. Luego, mientras se espirlizaba creció sistemáticamente hasta septiembre cuando se ubicó en torno a los 45 puntos, donde se mantiene hasta hoy. “Es una imagen muy volátil”, describió Shila Vilker, directora de la consultora, aunque remarca que la figura de Milei “tiene conocimiento total”.

Después de varios meses en los que marcó la discusión pública, en junio, la agenda pareció volverse en contra de Milei que quedó enredado en varias polémicas. Se conoció que utilizó pasajes del Congreso para asistir a su acto en Mendoza, denunció a cinco periodistas “por afectación al honor”, defendió la libre portación de armas tras la masacre en una escuela en Texas, se manifestó a favor de la libre venta de órganos y cuando le consultaron si estaba de acuerdo con la venta de niños contestó: “depende en que términos estes pensando”. Días más tarde aclaró que no estaba de acuerdo. Sus declaraciones se sumaban a la interna libertaria con Carlos Maslatón, que terminó expulsado del espacio, que sedesató luego de la escasa convocatoria al acto en Gerli.

El diputado bajó el perfil. y su mesa chica le aconsejó que vuelva a enfocarse en los temas económicos. Tras haber suspendido un acto en Tucumán -que finalmete realizaron en octubre-, Milei se presentó en el Teatro Broadway con “El fin de la inflación”. A sala llena, el diputado nacional cerró un seminario exclusivamente económico.

La suba de la imagen de Milei coincidió, además, con la espiralización de la crisis económica. “Entre los activos aparece como uno de los más capacitados para encarar la inflación. Los que señalan eso son más que sus electores, eso muestra que no ha tocado techo”, apuntó Vilker.

El polítologo Pablo Touzon consideró que su caída no fue solo por sus “equivocaciones” y agregó un nuevo factor: “La estrategia de vampirización que ensayaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich un poco funcionó”. Y señaló: “Ya demostró que sobrevivió, hay una especie de resiliencia. El tema es qué hace para hacer de eso un piso y no un techo. El problema es cómo saltar el desafío de los 20 puntos: cómo poder ser una verdadera tercera opción y no el porcentaje que le queda a todo personaje en un escenario de crisis”.

“Es el interprete del castigo”, describe Vilker que habla de un cambio en la composición del voto del líder de La Libertad Avanza.”Antes por cada cinco votos que le sacaba a Juntos le sacaba uno al oficialismo. Desde octubre está mucho más empardado. Hoy casi le roba a los dos en partes iguales. En el último tiempo todo lo que creció Milei es a costa del voto oficialista”, detalla.

Javier Milei en un acto en Tucumán, con la imagen de Juan Bautista Alberdi de fondo

Federico Aurelio, habló de un “escenario de paridad” dado que, si bien se mantiene en el tercer lugar, Milei se encentra más cerca del peronismo y de Juntos por el Cambio. “Hoy no se está visualizando el voto útil, sino que se está visualizando otra cuestión: la similitud ideológica”, planteó Aurelio, y detalló:”En el escenario de primera vuelta, el candidato ganador de JxC no está fidelizando los votos de los perdedores entre Larreta y Bullrich. Una vez que pasen las PASO si el candidato que gana no es de los de mayor similitud de Milei puede generarse un movimiento hacia Milei”.

Además, agregó el impacto que podría tener la coyuntura: “Cuanto más se deteriore el humor social, más puede ayudar a aquellos dirigentes como Milei que se están presentando como lo novedoso, el “anti casta”. Por más que pueda representar un salto al vacio, cuando uno siente que peor no puede estar, no le tenes miedo. Ese es el escenario donde más podría crecer”.

Touzon aseguró que el economista mide más de 10 puntos en todas las provincias pero arriesga que Milei flotará entre los 15 y 20 puntos. El codirector de la consultora Escenarios considera que “la opción protesta” va a tener más de 15 puntos, pero cree que potencialmente puede medir más de 20. “Los límites del personaje Milei hacen que no sean más”, plantea.