Javier Milei, sobre la pelea por el control del Consejo del la Magistratura: “Toda esta discusión es disparatada”

Una vez más, Javier Milei apuntó contra todos. En medio de la pelea entre el oficialismo y la principal coalición opositora por el control del Consejo de la Magistratura, el diputado nacional liberal se diferenció y fijó su postura. “Esto es una locura. Nadie respeta la división de poderes”, dijo a LA NACION. Su acusación incluyó tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos porque “todos hablan de la Justicia”.

“Cualquier intromisión que no deja funcionar la Justicia me parece un disparate porque justamente lo que sostiene la República es que la Justicia sea independiente entonces no puede ser que la Justicia este sometida a otros poderes porque sino no tenes República”, agregó el economista y referente de Avanza Libertad, una fuerza liberal que tuvo una buena performance en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2019.

Milei apeló a la teoría de Aristóteles para explicar su postura: “La República es una combinación de tres elementos. El poder Ejecutivo -que viene a ser como la figura del monarca- cuando se degenera la figura se convierte en un tirano. El Congreso se puede degenerar en oligarquía, degeneración de la aristocracia.”

Los recursos de la Justicia

Para Milei, la maniobra de Cristina Kirchner de dividir el bloque de senadores del Frente de Todos para que el oficialismo sume un lugar en el Consejo de la Magistratura “es disparatada”. Y agregó, sin dar demasiados detalles de la pelea de fondo sobre el organismo judicial: “Es una maniobra política para interferir en la política. Es disparatada, toda esta discusión es disparatada”.

El economista consideró que la Justicia debería funcionar como “un órgano que controla al resto” y enfatizó que debería tener un carácter “técnico”. La independencia de la Justicia, según Milei, debería implicar también una “independencia total de recursos”.

“No debería tener ninguna injerencia de política” enfatizó el diputado nacional, y agregó: “Debería ser una cosa que no la podes tocar como el Banco Central”.