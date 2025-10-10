Javier Milei visita una empresa en San Nicolás y agrupaciones kirchneristas lo esperan con protestas

SAN NICOLÁS.- Tras su visita a Mendoza, el presidente Javier Milei encabezará este viernes en la localidad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, un acto en la planta de Sidersa, una compañía especializada en productos siderúrgicos.

En julio pasado, Sidersa confirmó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se prevé que este proyecto demande una inversión aproximada de 300 millones de dólares.

Operativo de seguridad en Sidersa, San Nicolás Marcelo Manera

Antes de la llegada del presidente, se puso en marcha un fuerte operativo de seguridad, que llevan adelante agentes de Gendarmería y de la Policía Federal en las inmediaciones del predio que está ubicado a la vera de la autopista que une Buenos Aires con Rosario.

Cerca de las 15.30 comenzaron a llegar a uno de los ingresos a la planta, cuyo paso rumbo a Sidersa fue cerrado por efectivos de Gendarmería, manifestantes que portan banderas del Movimiento Evita, de UTEP, entre otras referencias. Los grupos, alineados con el kirchnerismo, organizan protestas ante cada visita presidencial

Tras la elección bonaerense, el Presidente se puso al frente de la campaña para la próxima votación nacional y, en pocos días, entrelazó visitas a Córdoba, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Mendoza.

Noticia en desarrollo