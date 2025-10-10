Javier Milei visita una empresa en San Nicolás y agrupaciones kirchneristas lo esperan con protestas
El Presidente desembarcó en la localidad del norte bonaerense, en el marco de la campaña de La Libertad Avanza
- 2 minutos de lectura'
SAN NICOLÁS.- Tras su visita a Mendoza, el presidente Javier Milei encabezará este viernes en la localidad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, un acto en la planta de Sidersa, una compañía especializada en productos siderúrgicos.
En julio pasado, Sidersa confirmó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se prevé que este proyecto demande una inversión aproximada de 300 millones de dólares.
Antes de la llegada del presidente, se puso en marcha un fuerte operativo de seguridad, que llevan adelante agentes de Gendarmería y de la Policía Federal en las inmediaciones del predio que está ubicado a la vera de la autopista que une Buenos Aires con Rosario.
Cerca de las 15.30 comenzaron a llegar a uno de los ingresos a la planta, cuyo paso rumbo a Sidersa fue cerrado por efectivos de Gendarmería, manifestantes que portan banderas del Movimiento Evita, de UTEP, entre otras referencias. Los grupos, alineados con el kirchnerismo, organizan protestas ante cada visita presidencial
Tras la elección bonaerense, el Presidente se puso al frente de la campaña para la próxima votación nacional y, en pocos días, entrelazó visitas a Córdoba, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Mendoza.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Javier Milei
- 1
Guillermo Francos mantuvo un duro cruce con un hombre que lo insultó en Mar del Plata: del “estás loco” a dos “fuck you”
- 2
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura
- 3
En una recorrida de campaña, Milei se presentó en el centro de Mendoza con su candidato Petri y su aliado Cornejo
- 4
En medio de la crisis de la obra social militar, Santa Fe sale a cubrir las prestaciones