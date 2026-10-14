Javier Milei vs. Alberto Fernández: según una encuestadora, ambas gestiones provocan el mismo nivel de rechazo

El último informe de Atlas Intel/Bloomberg, uno de los estudios de opinión pública más seguidos por el mercado, sorprendió este miércoles al revelar que la gestión de Javier Milei tendría el mismo nivel de desaprobación que la administración de Alberto Fernández.

Según la encuestadora, el 45,9% de los consultados consideraron que el gobierno libertario es “peor” que el de Alberto Fernández. En tanto, el 45% dijo que la gestión del actual mandatario es “mejor” que la del expresidente y el 9% los evaluó “igual”.

Las áreas en que los encuestados consideraron mejor la administración de Fernández (2019-2023) fueron obras públicas y empleo, políticas sociales y reducción de la pobreza, entre otras. En contraste, prefirieron a Milei, por ejemplo, en materia de gestión económica y responsabilidad fiscal; relaciones exteriores y agricultura.

Comparación Milei-Fernández, según Atlas Intel Atlas Intel

El reporte también registra un leve repunte en la aprobación presidencial, en la evaluación del Gobierno y en la imagen de Milei. Sin embargo, creció fuertemente la visión negativa sobre la situación económica, mientras, en el ranking de dirigentes con mejor imagen, la expresidenta Cristina Kirchner y la diputada de izquierda Myriam Bregman se ubican en los primeros puestos, por encima del Presidente.

Los datos surgen del último Latam Pulse, el relevamiento mensual que la consultora brasileña Atlas Intel elabora para la agencia norteamericana Bloomberg. Entre el 2 y el 7 de octubre, más de 2000 argentinos fueron consultados (el margen de error es de ±2 p.p.).

Respecto de la comparación Milei-Fernández, el informe muestra que, en los temas en los que los encuestados se inclinan por el Presidente, su ventaja sobre el exmandatario es acotada. En cambio, cuando se impone el peronista, lo hace por márgenes amplios en varios casos.

Comparación Milei-Fernández por área Atlas Intel

Milei se destaca en Gestión económica y responsabilidad fiscal, un área a la que se aboca especialmente y la bandera que defiende con mayor intensidad –el equilibrio fiscal–. Allí cosecha un 46% de percepciones positivas frente a Fernández. Sin embargo, un 42% eligió al expresidente.

En Relaciones Exteriores, asunto en el que el líder libertario se alinea fuertemente con los Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamín Netanyahu, también supera al peronista, por 45% a 43%.

Hay una tercera y última materia en la que el jefe de Estado logra un saldo positivo: Agricultura, donde reúne 44% contra 37%.

En el resto de las áreas, Milei obtiene un diferencial negativo; es decir, los consultados lo consideraron “peor” que Fernández.

El expresidente logró el saldo positivo más alto y el mayor porcentaje de respuestas a su favor en Obras públicas (59% a 29%), un área que Milei recortó fuertemente.

Alberto Fernández también superó al Presidente en Empleo, políticas sociales y reducción de la pobreza (57% a 32%); Educación y Cultura (55% a 32%); Medio ambiente (52% a 29%); Salud (55% a 33%); y Turismo (49% a 31%).

Aunque con márgenes más estrechos, también se impuso en Transparencia y lucha contra la corrupción (47% a 38%) y en Seguridad Pública (43% a 38%).

Gestión

La aprobación del Presidente tuvo un leve repunte en septiembre: subió del 38,1% al 38,5% y el rechazo bajó casi 1 punto, hasta ubicarse en 57,2%.

Aprobación del Presidente, según Atlas Intel Atlas Intel

Cuando se pregunta por la evaluación del Gobierno, quienes la consideran entre buena y excelente ascendieron al 33,3% (1,8 puntos más que en agosto), y quienes responden mala o muy mala alcanzaron el 54,2% (eran el 52,7% el mes anterior).

Evaluación del Gobierno Atlas Intel

Mientras, el 71% de los encuestados valoró como negativa la situación económica de la Argentina (8 puntos más que el mes anterior), mientras que el 55% cree que empeorará en los próximos seis meses. El 31% piensa que mejorará y el 14%, que seguirá igual.

Evaluación de la situación económica Atlas Intel

En septiembre, la corrupción despegó como la principal preocupación de la ciudadanía (50,3%, 5,9 puntos más que el mes anterior). Por debajo se ubicaron el desempleo (44%, se mantuvo estable) y la impunidad y el sistema judicial (34,6%, con un aumento de 6,7 puntos en un mes). Cada entrevistado podía marcar hasta tres opciones.

El informe también mostró la evaluación de políticas puntuales del Gobierno. Las medidas más valoradas como “aciertos” fueron la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales, el fin del cepo para comprar dólares, la implementación del protocolo antipiquetes, el cierre y la fusión de ministerios y la apertura de importaciones. Todas tuvieron un saldo favorable.

En cambio, las de mayor diferencial negativo, es decir, las valoradas principalmente como “errores”, fueron la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI, la baja del presupuesto en Discapacidad, la paralización de la obra pública, el veto al aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso, la liberación del precio de la medicina prepaga, el recorte de financiamiento del sistema universitario y científico, y los despidos y la caída de salarios en el sector público.

Errores y aciertos de la gestión Milei, según datos de Atlas Intel Atlas Intel

A mitad de tabla –aunque también con saldo negativo– se ubicaron los beneficios fiscales para grandes inversiones, la devaluación del peso al asumir el Gobierno, la derogación de la Ley de Alquileres, el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, la reforma laboral y la reducción de los subsidios a las tarifas de luz y gas.

Imagen positiva

Aunque todos tienen un diferencial negativo, es decir, más rechazos que apoyos, la lista de dirigentes mejor posicionados en la encuesta la encabezan Cristina Kirchner (39% de imagen positiva y 56% negativa), Myriam Bregman (38%-50%) y Javier Milei (38%-59%). El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ocupa el cuarto lugar (37%-54%) y la senadora oficialista Patricia Bullrich, el quinto (37%-58%).

El ranking de imagen de los políticos, según Atlas Intel Atlas Intel

Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por la condena en el caso Vialidad, había logrado frenar la caída el mes pasado, pero en este registro la imagen negativa volvió a crecer 1 punto, mientras que la positiva se mantuvo estable.

La imagen de Cristina Kirchner Atlas Intel

Bregman, que este año sorprendió en las encuestas, tuvo una baja: su imagen positiva cayó de 43% a 38%, aunque la negativa también retrocedió 1 punto. El mes pasado se había ubicado primera en el ranking.

Por su parte, Milei mejoró bastante sus números: la imagen positiva creció 3 puntos y la negativa cayó otros 3. Además, este mes accedió al podio, después de haber quedado quinto el mes anterior.

La evolución de la imagen de Javier Milei Atlas Intel

Por debajo se ubicó Kicillof, uno de los dirigentes que más antagoniza con Milei, que también mejoró su imagen, aunque sutilmente: la positiva creció un punto y la negativa cayó otro.

La imagen de Axel Kicillof Atlas Intel

Bullrich, que continuó marcando diferencias con Milei, atraviesa una curva desfavorable: su imagen positiva cayó 1 punto (viene en baja desde junio, cuando marcó 45%, frente al 37% actual) y la negativa creció 3 (desde julio, su piso en el último año, subió 7 puntos hasta el 58% de hoy).

La evolución de la imagen de Patricia Bullrich Atlas Intel

En rigor, está volviendo a los niveles que mantuvo hasta abril pasado. Desde aquella fecha, creció al marcar distancia con el exjefe de Gabinete Manuel Adorni cuando todavía seguía en funciones en medio de la investigación de su patrimonio. En aquella época, también se desmarcó del gobierno de Milei en materia judicial.