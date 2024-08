Javier Milei y el escándalo de Alberto Fernández, en vivo

Escuchar

03.00 | El Gobierno hizo cambios en el programa contra la violencia de género Acompañar

A través del decreto 755 publicado el lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno realizó cambios en el programa contra violencia de género Acompañar. A partir de ahora deberán presentarse nuevos documentos para acceder a la prestación estatal establecida en dicho programa.

“Artículo 1° - Sustitúyese el artículo 4° del Decreto Nº 734 del 8 de septiembre de 2020 por el siguiente: “Artículo 4°.- Para acceder a la prestación del PROGRAMA “ACOMPAÑAR” se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires. Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los 18”.

02.30 | Lemoine criticó con dureza a Villarruel y pidió la expulsión de Arrieta del Congreso: “Terminal mal”

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, en Comunidad de Negocios (LN+) Captura de Pantalla

En medio de la escalada de tensión en La Libertada Avanza (LLA) por las discrepancias entre Victoria Villarruel y Javier Milei -tanto por el pliego de Ariel Lijo como por el aumento de dietas en la Cámara alta-, la diputada oficialista Lilia Lemoine volvió a criticar con dureza a la vicepresidenta. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio, Lemoine acusó a la titular del Senado de tener “una agenda propia” y la instó a no opinar “en contra de las decisiones del Ejecutivo”. Habló también de la “maldición de los vicepresidentes” y alertó: “Esto siempre termina mal”.

En otro tramo del diálogo televisivo, se refirió además a la figura de Lourdes Arrieta, legisladora de LLA que filtró los chats que demostrarían cómo se gestó la visita a represores en el penal de Ezeiza. Además de ratificar que esta semana se avanzará con la expulsión de su compañera de bloque, opinó necesario asimismo que se la releve de sus funciones dentro del Congreso.

02.00 | Francos opinó sobre un acuerdo electoral con el Pro y habló de las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Guillermo Francos en LN+

Con miras al próximo año electoral, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no descartó la posibilidad de lograr un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro y consideró “bastante natural” que así sea porque comparten electorado que, incluso, fue el que acompañó a Javier Milei en las urnas cuando Juntos por el Cambio quedó afuera del balotaje el año pasado.

“No tendría ningún problema en que haya un acuerdo, hay que ver cuál es el camino pero no lo descarto. El Pro es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei pero no veo porqué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas”, expresó en declaraciones a Luis Majul por LN+.

