Javier Milei y la Asamblea Legislativa: un discurso por escribir, el reencuentro con Villarruel y los ecos de Lijo y García Mansilla y el escándalo de $LIBRA

Javier Milei empezará este jueves por la noche a escribir el discurso que dará el sábado, a partir de las 21, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. En el área de Presidencia ya hay desde hace días, y cada vez más, múltiples informes de las carteras que componen el gabinete liberal, con información sobre lo que se hizo en el último año y lo que podría venir durante el que está en curso.

Aún con los ecos de las designaciones por decreto de los candidatos a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que podrían llegar a estar presentes en el recinto, en principio como invitados, de no mediar la jura por parte del máximo tribunal, hay expectativa por lo que Milei dirá en su discurso. La expectativa está puesta en lo que se espera que sea un balance de este primer año de gestión en términos económicos, con referencias a la batalla cultural, pero también en los proyectos que pueden llegar a anunciarse. Su mensaje, además, se dará en medio de la polémica por las denuncias por la presunta megaestafa en la que estaría involucrado Milei por haber impulsado la criptomoneda $LIBRA.

La intención del mandatario es que su exposición sea de 45 minutos, una duración que también estimó ayer el jefe de ministros, Guillermo Francos, en una entrevista radial. “Si se estira será por algo divertido”, sugieren en la Casa Rosada. Se espera que en los palcos del Congreso haya una nutrida presencia de militantes libertarios e invitados especiales de la Presidencia.

Todo será en la noche del sábado, en pleno fin de semana extra largo, en el que el Gobierno decidió mantener el horario de las 21, como hizo el año pasado. En 2024, con la decisión de hablar en ese horario, Milei se ubicó como el primer mandatario en dar el discurso presidencial en pleno prime time y no en su tradicional horario del mediodía. Al igual que en esa oportunidad, también se espera que esta vez Milei esté ubicado en un atril en el recinto, con absoluta centralidad y una puesta casi cinematográfica. Todo quedará en manos de la transmisión oficial, ya que se limitó el trabajo de la prensa en el Congreso.

En su visita al Congreso, Milei volverá a verse con Victoria Villarruel, su vicepresidenta, después de meses de alejamiento y tensión. La última vez que ambos estuvieron cara a cara fue en noviembre del año pasado, en un acto de la Policía Federal. La relación ya no atravesaba un buen momento, después de meses en los que en el palacio de Gobierno, cosecharon molestias varias de cada vez mayor magnitud contra Villarruel. De su ausencia en el Pacto de Mayo, a sus críticas a la Francia “colonialista” que ameritaron una visita de Karina Milei a la embajada gala, pasando por el escándalo en la sesión en la que se trató la destitución de Edgardo Kueider, son solo algunos de los reproches que dejaron trascender por esos tiempos en Casa Rosada y que llevaron a la relación a un punto de no retorno.

“Institucional” es la palabra con la que en el primer piso de Casa Rosada definen cómo será el saludo y trato del mandatario con Villarruel ese día. La incógnita pasa por dónde se verán primero, si Vilarruel irá hacia la entrada a buscarlo o directamente se verán adentro. A Milei, cuentan cerca suyo, el nuevo encuentro “no lo preocupa para nada”.

La soledad de Villarruel, en un acto de la Policía Federal, en noviembre del año pasado ricardo-pristupluk-11511

Mientras que se espera una fuerte presencia de libertarios, en el recinto no estarán los senadores kirchneristas. El titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), el formoseño, José Mayans (Formosa), anunció ayer que no asistirán, en una muestra de descontento hacia el mandatario. “En reunión de bloque decidimos por unanimidad no asistir en rechazo a las expresiones del Presidente en los Estados Unidos, cuando dijo que el Estado era peor que la mafia”, confirmó Mayans, en referencia a los conceptos vertidos por Milei el último fin de semana durante la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por su sigla en inglés).

Tampoco asistirá el senador radical Martín Lousteau, uno de los más criticados por los libertarios. “No voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el Presidente”, dijo Lousteau en referencia a las designaciones por decreto en Comisión de Lijo y García Mansilla. Su ausencia, al igual que la de los kirchneristas, pasa completamente indiferente en Casa Rosada.

Cecilia Devanna Por