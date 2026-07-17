Javier Milei y sus medidas, en vivo: el debate por la ley de tierras y el operativo para recibir a la selección argentina

Javier Milei participará esta mañana del acto en el que se conmemorará el 32 aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio de Once, donde fueron asesinadas 85 personas.

Milei confirmó días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633, donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del brutal ataque terrorista.