Javier Milei y sus medidas, en vivo: el debate por la ley de tierras y el operativo para recibir a la selección argentina
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Javier Milei participará del acto a 32 años del atentado a la AMIA, junto a Karina, Santilli y Bullrich
Javier Milei participará esta mañana del acto en el que se conmemorará el 32 aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio de Once, donde fueron asesinadas 85 personas.
Milei confirmó días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633, donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del brutal ataque terrorista.
Desde la Presidencia confirmaron en el anochecer del jueves que iría acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. También están confirmadas las presencias del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
El mensaje indirecto de Bullrich a Villarruel tras el revés en el Senado: “Debería dar un paso al costado”
Luego de que se postergara la sesión en el Senado que debía tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y de que trascendiera un fuerte cruce de mensajes en WhatsApp, Patricia Bullrich le apuntó a Victoria Villarruel sin nombrarla con un contundente mensaje vía X.
“Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, manifestó la presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.
Blindaje judicial, entre la conveniencia y la desconfianza
Hay momentos, a veces poco relevante en apariencias, en los que los diversos planos de la realidad política convergen y quedan plasmadas en un solo retrato unidimensional que le da sentido al todo. La sesión de este jueves del Senado puede ser un buen ejemplo de cómo las viejas y no siempre más nobles prácticas están tan vigentes como siempre.
Javier Milei defendió la presencia del viceministro de Justicia en el Mundial de fútbol
Javier Milei defendió a Santiago Viola, el número dos del Ministerio de Justicia que viajó la semana pasada a Estados Unidos para presenciar el Mundial de Fútbol. El funcionario, que está bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques, estuvo el sábado pasado en una platea baja del estadio de Kansas City para asistir al triunfo del seleccionado argentino sobre Suiza y ayer, en Atlanta, vio la clasificación a las semifinales.
“Los que no viajan son la línea de ministros; las segundas líneas son otra cuestión. Si a un funcionario le correspondían vacaciones y decide tomárselas, no veo el problema. Me parece mucho más complicado y repugnante gente que llora que no llega a fin de mes y aparece con entradas caras en los partidos”, justificó hoy Milei a su funcionario en un diálogo con radio El Observador.
Tras la victoria, Milei afirmó que “Argentina no se rinde” y criticó a Villarruel
El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que vivió con una “alegría inmensa” y una “emoción infinita” e “imposible de describir” la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026.
“Tenía la confianza de que sabía que lo podíamos dar vuelta. Después del gol de ellos, Argentina se lo llevó puesto, los pasó por arriba, los cambios fueron muy precisos y correctos. La verdad es que Argentina lo pasó por arriba, en un momento se había vuelto una situación muy, muy injusta”, expresó Milei en declaraciones a Radio Mitre.
Durísimo cruce de mensajes entre Bullrich y Villarruel por la sesión del Senado y la ley de tierras
La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvieron un durísimo cruce de mensajes, según pudo saber LA NACION. El intercambio, que escaló en fuertes términos, se dio poco después de terminado el partido en el que la Selección argentina de fútbol se alzó con un triunfo frente a Inglaterra y consiguió el pase a la final del Mundial de Fútbol.
Según pudo reconstruir este diario, el cruce por WhatsApp comenzó cuando Villarruel buscó que se suspendiera la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo buscará tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado y que aún genera resistencia entre opositores y aliados porque elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Gran Bretaña expresó su “preocupación” por las acusaciones de Villarruel y pide “concentrarse en el partido”
Las explosivas declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llamó “piratas usurpadores” de las Islas Malvinas a las autoridades británicas en un posteo vinculado al partido de hoy entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de futbol, motivó la reacción del gobierno británico. “Hemos trasladado nuestra preocupación respecto a estos comentarios con las respectivas contrapartes argentinas”, afirmaron a LA NACION voceros del Foreign Office, en la previa del partido de semifinales.
El deporte es expresión cultural y política de los pueblos y más aún el fútbol. Como no vamos a mencionar que esta gente invadió nuestra tierra, mató argentinos para sostener esa invasión y hoy sigue cruzando alegremente nuestro Mar sin pedir permiso y usando y abusando de…— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026
Fue en respuesta al posteo de Villarruel, quien tildó a los ingleses de “invasores” y se ese modo marcó diferencias con el presidente Javier Milei en relación al partido de hoy y a Gran Bretaña, país con el cual el gobierno libertario ha mejorado su vínculo comercial y político.
Hoy, la Policía Federal dispuso un operativo de seguridad en torno a la embajada de Reino Unido, que incluyó un vallado preventivo.
El Gobierno ya se prepara para el operativo de llegada de la selección y espera saber qué define la AFA
En la Argentina nadie quiere hablar de lo que puede pasar el domingo, cuando se juegue la final del Mundial entre la selección argentina y España. En el Gobierno tampoco, pero buscan adelantarse a las miles de personas que habrá en las calles, independientemente de lo que suceda no solo ese día, sino también aquel en que el plantel de Scaloni retorne al país. En el Ejecutivo dan por descontado que el público local, más allá del resultado, querrá hacer un gesto de cariño masivo a Lionel Messi tras su último Mundial.
El objetivo de que las cosas salgan bien para la Casa Rosada es de alta sensibilidad, porque será seguramente el evento más populoso que tenga que afrontar esta administración desde que Javier Milei es presidente.
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