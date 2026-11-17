Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Hay que dejar atrás ‘orcolandia”, manifestó el Presidente ante empresarios
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Otra provincia que desdobla: Salta se adelanta a la elección nacional y votará para gobernador el 17 de mayo
CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz,firmó el decreto que establece que las elecciones provinciales para el 16 de mayo del año próximo. De esta manera, la provincia norteña se suma a Neuquén, Santa Fe y Tucumán,que ya tienen calendario establecido. La tendencia predominante es separar las disputas locales de las presidenciales, previstas para el 24 de octubre.
La campaña cívica para reclamar cambios en los concursos judiciales llegó al Senado
La campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial, llegó este lunes al Senado, por medio de una carta enviada a la estratégica comisión de Acuerdos, encargada de debatir los pliegos de jueces que envía el Poder Ejecutivo.
Las entidades que forman parte de la campaña invocaron su derecho constitucional a “peticionar a las autoridades” para reclamar a los senadores que “al momento de firmar los dictámenes correspondientes a la designación de jueces federales o nacionales”, se “considere y pondere la circunstancia del orden de mérito del candidato antes y después de la entrevista personal que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación”.
Milei, Caputo y el futuro deseado que no llega
El futuro es un problema para el gobierno de Javier Milei. O porque buscan controlarlo con armas que exponen su debilidad política, por ejemplo, la disputa por suspensión de las PASO, o porque pretenden adivinarlo, pero el transcurso del tiempo desdice sus pronósticos: ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que los mejores dieciocho meses de la Argentina que, según su promesa, debían empezar en abril pasado, en realidad no comenzaron.
De “Chupete” a magnate: el empresario que no para de comprar empresas en la Argentina
Cuando asumió como diputado nacional por Mendoza en 1983, José Luis Manzano tenía 27 años. Era el legislador más joven que había llevado el peronismo al Congreso y ese dato le dejó un sobrenombre que lo acompañó durante toda su carrera política: “Chupete”. Cuatro décadas después, el apodo convive con otra etiqueta, la de uno de los empresarios más activos del mercado argentino.
Durante el gobierno de Javier Milei, Manzano sumó posiciones en la televisión, la distribución de gas, la refinación y venta de combustibles, los supermercados y las comidas rápidas. La jugada más reciente fue su ingreso al grupo inversor que compró la cadena DIA, liderado por Francisco de Narváez, dueño de ChangoMás. Poco antes, fuentes cercanas a la operación lo habían señalado como el comprador del negocio de Burger King en la Argentina.
Cristina Kirchner designa a un peronista federal cercano a Sergio Massa para el Consejo de la Magistratura
La expresidenta Cristina Kirchner avaló la designación del diputado peronista entrerriano Guillermo Michel como próximo miembro del Consejo de la Magistratura, en representación del bloque del PJ en la Cámara baja. Con esa decisión, la jefa partidaria ensayó un giro estratégico respecto del perfil de sus enviados a un organismo clave en la relación de la política con el Poder Judicial.
Fuentes partidarias confirmaron a LA NACION que Michel, que integra las filas del peronismo federal y es cercano a Sergio Massa, será formalmente propuesto por el PJ para sumarse al Consejo de la Magistratura. En tanto, la suplente de Michel será Lucía Cámpora, integrante de la organización que lidera Máximo Kirchner.
Milei le hizo un guiño a Bullrich y criticó a Villarruel en una charla ante empresarios
El presidente, Javier Milei, elogió a la jefa de su bloque en el Senado, Patricia Bullrich, durante una charla ante empresarios por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el Hotel Alvear.
Fue cuando recordó cómo su gobierno terminó con los piquetes y los “intermediarios” de los planes sociales. Y sucedió en plena tensión interna de cara a las elecciones del año que viene. “Cuando Bullrich me presentó su protocolo antipiquetes, Nicolás Posse [en referencia a su primer exjefe de Gabinete] no quería y Victoria Villarruel [en referencia a la vicepresidenta], menos”.
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