Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo

Todo marchó viento en popa en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más poblada de Rusia, donde se desarrolló el Festival Internacional de la Juventud bajo el lema “Persigue tu sueño”. Natalia Oreiro había desplegado todo su glamour ante una multitud que bailó al ritmo de sus canciones, entre ellas “Cambio dolor” y “Me muero de amor”. Allí mismo unos 10.000 jóvenes, entre líderes locales e internacionales, se dieron cita en foros y talleres de ciencia y tecnología, con los que el régimen de Vladimir Putin ensaya una lavada de cara todos los años.

Al evento asistió una delegación argentina bastante numerosa, de unos 50 jóvenes, miembros de partidos políticos y ONG´s. Luego de las actividades en Ekaterimburgo, sus integrantes viajaron los más de 1700 kilómetros unen esa ciudad con Moscú. Y entre ellos, algunos salieron a conocer la noche de la capital moscovita. Recalaron en un bar no tan distante del Kremlin, el icónico palacio de gobierno. Pero lo que comenzó con alegría y tono festivo, terminó en un tumulto en el que intervino la durísima Policía rusa.