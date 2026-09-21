Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Solo en Off | A las piñas: un diputado y un funcionario quedaron en medio de una pelea de bar en Rusia
Todo marchó viento en popa en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más poblada de Rusia, donde se desarrolló el Festival Internacional de la Juventud bajo el lema “Persigue tu sueño”. Natalia Oreiro había desplegado todo su glamour ante una multitud que bailó al ritmo de sus canciones, entre ellas “Cambio dolor” y “Me muero de amor”. Allí mismo unos 10.000 jóvenes, entre líderes locales e internacionales, se dieron cita en foros y talleres de ciencia y tecnología, con los que el régimen de Vladimir Putin ensaya una lavada de cara todos los años.
Al evento asistió una delegación argentina bastante numerosa, de unos 50 jóvenes, miembros de partidos políticos y ONG´s. Luego de las actividades en Ekaterimburgo, sus integrantes viajaron los más de 1700 kilómetros unen esa ciudad con Moscú. Y entre ellos, algunos salieron a conocer la noche de la capital moscovita. Recalaron en un bar no tan distante del Kremlin, el icónico palacio de gobierno. Pero lo que comenzó con alegría y tono festivo, terminó en un tumulto en el que intervino la durísima Policía rusa.
Bullrich afirmó que el recorte en discapacidad “parece una provocación” y contradijo a Santilli por la mesa política
La senadora nacional (LLA) Patricia Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad. “Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, manifestó en diálogo con La Cornisa, el programa de Luis Majul, por LN+. Además, contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la mesa política, insistió con la eliminación de las PASO y habló sobre la interna peronista protagonizada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
“Yo lo digo en voz alta, pero muchos piensan lo mismo en el gabinete”, sostuvo. Y añadió que todavía no pudo hablar del tema con el presidente Javier Milei. Estos cambios en Discapacidad se cristalizaron tras el ingreso del presupuesto 2027 en Diputados. Y desataron un quiebre interno.
Diputadas de la UCR denuncian “adoctrinamiento” en una escuela de un pueblo de Formosa
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
Discapacidad: los cambios que reclaman Pro y la UCR, el punto que no quiere ceder Milei y el proyecto de la oposición
Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
Las elecciones en el Consejo de la Magistratura anticipan cambios en la distribución del poder en el organismo que designa y remueve jueces
La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
El proyecto kicillofista para la reelección de intendentes permanece sin avance en una comisión del Senado provincial
El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas
Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sin romper con el Gobierno, Bullrich hace valer su peso en las encuestas y pone a prueba la paciencia de los Milei
Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
Milei habló de “matices de opinión” en medio de la tensión con Bullrich
El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión... pero eso les reduce el tamaño del sobre...”, escribió el mandatario.
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