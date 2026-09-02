Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la cumbre del G-20 y las reuniones por la visita del Papa
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Al menos 90 muertes: procesaron a dos exfuncionarias de la Anmat como partícipes necesarias en el caso del fentanilo
La Justicia Federal dictó el procesamiento de las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) que tenían a cargo el control de los laboratorios que comercializaron fentanilo contaminado. Además, se les trabó un embargo a cada una por $500.000 millones.
Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la Anmat, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), fueron para la investigación penal “partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales” asociada con la muerte de por lo menos 90 personas, lesiones gravísimas en al menos otras dos, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en por lo menos una persona, según consigna la decisión que lleva la firma del juez Ernesto Kreplak.
ATE anunció un plan de “48 horas de protestas” en los aeropuertos de todo el país
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un plan de “48 horas de protestas” que afectará a 27 aeropuertos del país desde el jueves 3 al viernes 4 de septiembre, en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La medida incluirá asambleas y movilizaciones que podrían afectar los vuelos y generar demoras y cancelaciones. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, detalló que las medidas de fuerza se realizarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.
Malvinas: los especialistas son escépticos sobre los efectos concretos de un posible cambio de posición de EE.UU.
Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió ayer que su administración podría retirar el apoyo al Reino Unido en la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, especialistas consultados por LA NACION son escépticos respecto de los efectos concretos que podría tener un cambio de ese tipo. Sostuvieron que, incluso si fuera consecuente con sus declaraciones, sus acciones no necesariamente se traducirían en instancias institucionales ni tendrían un impacto en las negociaciones entre las partes implicadas en el conflicto.
Tras los elogios de Bessent al Gobierno, Caputo se reunió con el secretario del Tesoro en la cumbre del G-20 en EE.UU.
SHEVILLE, Carolina del Norte.- Luego del fuerte elogio que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo esta mañana a la Argentina al afirmar que “lidera una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió durante 20 minutos en esta ciudad con el alto funcionario norteamericano para ratificar la alianza del Gobierno con la administración de Donald Trump, en el marco de una cumbre del G-20.
En la reunión a puertas cerradas en el hotel Omni Grove Park Inn de Asheville, Caputo y Bessent dialogaron sobre asuntos de interés geopolítico, como el impacto del conflicto en Medio Oriente, que han marcado este encuentro de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del foro internacional.
A cuatro años del atentado, Máximo Kirchner alentó una candidatura de Cristina y La Cámpora envió un mensaje directo a Kicillof
El kirchnerismo aprovechó esta tarde el acto por el cuarto aniversario del atentado contra Cristina Kirchner para enviar mensajes políticos hacia adentro y afuera del peronismo. El orador central fue Máximo Kirchner, quien pareció promover una candidatura de su madre para 2027 pese a que está inhabilitada por la Justicia, mientras que los militantes de La Cámpora que lo rodearon dedicaron cánticos al gobernador Axel Kicillof, el gran ausente del encuentro en las inmediaciones de San José 1111.
El Gobierno vacía un evento empresario y la oposición aprovecha para “vender” su discurso
Ya en el inicio de la campaña electoral, el Día de la Industria tendrá, por lo menos, tres insumos que prometen elevar el voltaje político. Los empresarios de ese sector volverán a reivindicar el valor de su actividad en un contexto que consideran de crisis; lo harán frente al vacío que les propondrá el Gobierno nacional, cuyas principales figuras estarán ausentes, y, a la vez, mientras crecen los contactos con parte de la oposición más dura.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, dará su discurso en esa celebración cerca de las 10.30 en la planta que tiene el laboratorio ELEA, la empresa de Hugo Sigman, en Los Polvorines. No por nada, uno de los únicos funcionarios que estará presente es el ministro de Salud, Mario Lugones. La cálida bienvenida a ese funcionario estará a cargo del vicepresidente sectorial de UIA y uno de los anfitriones, Isaías Drajer.
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