Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la cumbre del G-20 y las reuniones por la visita del Papa

La Justicia Federal dictó el procesamiento de las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) que tenían a cargo el control de los laboratorios que comercializaron fentanilo contaminado. Además, se les trabó un embargo a cada una por $500.000 millones.

Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la Anmat, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), fueron para la investigación penal “partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales” asociada con la muerte de por lo menos 90 personas, lesiones gravísimas en al menos otras dos, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en por lo menos una persona, según consigna la decisión que lleva la firma del juez Ernesto Kreplak.