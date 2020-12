Jésica Cirio confesó que le revisba los celulares a sus exparejas y reveló qué fue lo que la hizo no volver a hacerlo Crédito: Instagram: @jesicacirio

20 de diciembre de 2020 • 18:42

Jésica Cirio formó parte del último programa de PH: Podemos hablar (Telefe), donde dio detalles de cómo se manejaba con sus anteriores parejas.

En medio de un clima de risas, la modelo y conductora confesó sin filtro: "Yo tuve una etapa en la que a todos mis novios les revisaba el celular. ¡todo el tiempo!".

Sin embargo, hubo un hecho particular que hizo que no lo vuelva a hacer: "Hasta que me lo hicieron a mí, y ahí no lo hice nunca más". Tras escucharla, Andy Kusnetzoff hizo la pregunta obligada: "¿Y encontró algo?".

"Eh.no. No encontró nada grave, pero sí. ahí dije 'no hay que revisar los celulares nunca'. Ahora ya no lo hago más, te hablo de algo que pasó hace mil", cerró Cirio.

Cabe recordar que este sábado se transmitió el último programa del año del ciclo. En esta oportunidad, además de Cirio, estuvieron invitadas Flor Peña, Vero Lozano, Paula Cháves y Zaira Nara.