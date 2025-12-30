Por qué Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, aparece en los allanamientos por operaciones con el dólar

El juez federal Sebastián Casanello dispuso este lunes seis procedimientos en la sede central del Banco Central de la República Argentina y en domicilios de exfuncionarios de la entidad. Efectivos de la Policía de la Ciudad buscaron documentación y soportes digitales bajo la carátula “Averiguación de delito”. La causa analiza presuntas operaciones irregulares con divisas que ocurrieron durante la presidencia de Alberto Fernández. El foco judicial apunta a maniobras de compra y venta de moneda extranjera en un contexto de restricciones cambiarias.

Por qué Piccirillo suena en los allanamientos

El empresario Elías Piccirillo aparece en este expediente por su rol como accionista mayoritario de la agencia Arg Exchange. Los investigadores detectaron que la firma realizó transacciones por sumas millonarias durante 2023. Los registros indican que la entidad vendió US$250 millones a otras organizaciones que no justificaron el origen de los fondos.

Este volumen de divisas equivale a un promedio de adquisición de US$768.000 dólares por jornada entre enero y diciembre de ese año. La justicia sospecha que el antiguo cónyuge de la presentadora televisiva Jesica Cirio aprovechó el acceso al valor oficial de la moneda para circular activos hacia el mercado informal.

Piccirillo adquirió el 90% de las acciones de la casa de cambio en 2022. Sus movimientos financieros ganaron relevancia en los tribunales de Comodoro Py debido a un posible lavado de activos. Hoy cumple actualmente prisión domiciliaria en una propiedad de Banfield. La morigeración de su detención incluye el monitoreo con tobillera electrónica tras enfrentar cargos por secuestro coactivo y traslado de narcóticos.

Cómo fue su operatoria en el mercado financiero y los controles estatales

La investigación del magistrado Casanello sugiere una falta de supervisión por parte de las autoridades del ente monetario nacional. En aquel momento, la institución operaba bajo la conducción de Miguel Ángel Pesce. Fuentes judiciales confirmaron la existencia de audios y mensajes de texto que involucran a empleados de la entidad con los financistas privados.

En las comunicaciones analizadas aparecen menciones a gestiones ante la Inspección General de Supervisión de Entidades no Financieras. El financista Francisco Hauque conversó con Piccirillo sobre la necesidad de influir en expedientes internos.

Los investigadores interpretan estos diálogos como indicios de connivencia para facilitar la operatoria del dólar blue. La sospecha principal reside en que las ganancias millonarias del mercado paralelo requirieron una omisión consciente de los controles regulatorios durante la vigencia del cepo cambiario.

Otros implicados y el alcance de los operativos judiciales

Las juezas federales María Servini y María Eugenia Capuchetti también ordenaron este lunes procedimientos similares en distintos puntos del país. El despliegue abarcó 60 objetivos entre bancos, compañías financieras y viviendas particulares. La magistrada Servini trabaja junto al fiscal Carlos Stornelli en una denuncia de la Unidad de Información Financiera.

Dentro de esta red aparece la firma Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo. La empresa mantiene vínculos estrechos con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los allanamientos alcanzaron incluso el domicilio de la madre de Vallejo.

