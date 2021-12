Joaquín Morales Solá: “Cristina Kirchner no quiere el acuerdo, pero creo que va a terminar viendo el abismo y va a firmar”

Ante la atenta y crítica mirada de la oposición, el Gobierno nacional continúa las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un clima atravesado por intrigas, internas y operaciones cruzadas, el periodista político Joaquín Morales Solá analizó la actualidad del país y dejó definiciones sobre el futuro que viene para la Argentina.

“Cristina Kirchner no quiere el acuerdo con el Fondo como una bandera para los de ella, pero creo que va a terminar viendo el abismo y va a firmar”, analizó el columnista y conductor televisivo, entre otros asertos sobre problemáticas que enfrentan hoy al país

En una visita a la tercera edición de “LA NACION + Cerca” , la nueva experiencia creada exclusivamente para que los suscriptores puedan interactuar con diferentes personalidades, Morales Solá dialogó en vivo en el set principal de la Redacción con José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION.

Joaquín Morales Solá durante la entrevista con José del Rio Santiago Filipuzzi - LA NACION

“En este gobierno hay que mirar lo que quiere Cristina”, advirtió Morales Solá, al evaluar los pasos del Ejecutivo en dirección a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “En esa cuestión hay un error básico y es creer que esta discusión que se llevó a una plaza pública es lo correcto”, consideró.

Según el columnista político, otro error del oficialismo es creer que el debate entusiasma a los argentinos. “El 90 por ciento de la sociedad quiere un acuerdo con el Fondo porque intuye que la opción, que es el no acuerdo, es mucho peor que cualquier acuerdo”, dijo, y observó: “La sociedad intuye que estamos cerca del abismo y la vicepresidenta no”.

“Cristina no quiere un acuerdo con el FMI. Ahora, también pienso que no hay que subestimarla políticamente, va a ver el abismo y va a decir: ‘Bueno, tratemos de hacer un acuerdo con el Fondo que nos permita un discurso y una retórica de ‘hemos defendido principios que [Mauricio] Macri no’”, afirmó Morales Solá, quien vaticinó que el acuerdo se alcanzaría antes de caer en default.

La charla entre Morales Solá y Del Rio se pudo seguir por el canal oficial de YouTube, mientras que los usuarios se involucraron a través de preguntas por un Zoom exclusivo.

Palabra presidencial

“Me resulta difícil reconocer a ese hombre con el que yo conversé durante casi veinte años”, aludió el periodista al referirse al presidente Alberto Fernández. “Tenía cierta lucidez en el análisis político y ese hombre no es ese”, enfatizó.

“Eso es producto de las intensas contradicciones en el obierno actual”, continuó.

Según Morales Solá, las contradicciones del primer mandatario aparecen entre lo que él quiere y lo que su vicepresidenta quiere. “En el fondo no coinciden en nada”, dijo, y remarcó: “La relación está rota entre ellos y tratan de disimular”.

Oposición

En un análisis sobre el rol de la oposición en la Argentina, Morales Solá sostuvo: “Tiene que construirse como alternativa de poder para preservar un principio básico de la democracia, que es la alternancia en el poder”.

Con la mirada puesta en la coalición partidaria de Juntos por el Cambio, el periodista de LA NACION observó: “La oposición argentina viene de un triunfo importante. Hace un mes el Gobierno perdió de mala manera una elección, y la sociedad esperaba una oposición victoriosa, alegre, creativa, y lo primero que vio fueron peleas por cargos”.

Esa actitud, según el columnista, fue un mal ejemplo.

Joaquín Morales Solá en +Cerca

Al ser consultado por la posibilidad de ruptura en la oposición, Morales Solá dijo: “Nadie es suicida en la política, y me refiero a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos”.

“El Frente de Todos no se puede dar el lujo de la división hoy después de la mala elección que hicieron”, continuó, y subrayó: “Juntos por el Cambio no puede volver a repetir la experiencia traumática de 2011, cuando Cristina Kirchner sacó el 54 por ciento de los votos, pero el que le seguía sacó el 17%. La familia no peronista estaba dividida en tres listas”.

Una advertencia a la calesita

“Vamos a seguir en una calesita si la Argentina no cambia su manera de auto percibirse. Vivimos una excepcionalidad argentina desde hace mucho tiempo”, consideró Morales Solá, y subrayó: “Nos hemos cansado de fijar reglas de juego que después rompemos, esa es la excepcionalidad argentina y no puede seguir”.

Según el columnista, el país tiene un potencial importante. “La democracia argentina se tiene que plantear qué ha hecho”, dijo, y precisó: “Tenemos un beneficio: las dos grandes familias políticas (el peronismo y el no peronismo) siguen concentrado el 75 por ciento de los votos, pero ojo, en Brasil el PT y la Social Democracia fueron batidos electoralmente por un señor [Jair] Bolsonaro que venía de la marginalidad de la política”.

“No sigamos provocando a la sociedad porque los ejemplos de cómo se puede salir de la normalidad política a la anormalidad y la anomalía están demasiado cerca”, aseguró Morales Solá.

Una confesión

Al ser sorprendido por una pregunta del periodista Hugo Alconada Mon, Morales Solá confesó qué es aquello que lo mueve a continuar motivado en el oficio. “Mi primera vocación fue escribir y me va a acompañar hasta el fin de mi vida. No tengo otra forma de vivir que no sea escribiendo”, contó.

El saludo de Hugo Alconada Mon a Joaquín Morales Solá

“Puedo cansarme haciendo muchas cosas, lo único que no me cansa es escribir”, aseguró el columnista, y declaró: “El periodismo estaba en mi casa, entré a una redacción por primera vez a los 8 años. Nunca concebí otra cosa que no sea el periodismo y escribir ”.

