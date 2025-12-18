Joaquín Morales Solá: “Nuevas designaciones, polémica y el desafío de armar un ‘equipo coherente’”

Quiero hacer algunas reflexiones sobre un tema que ocurrió en los últimos días: la designación del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que es la agencia de recaudación de impuestos del Estado, y del jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), que es el que administra con más detalles esa recaudación.

Estas dos designaciones han sido muy cuestionadas. Primero, la del jefe de la ARCA, Andrés Vázquez, un hombre de una larga trayectoria en la AFIP y que había sido director de la DGI hasta que lo ascendieron el lunes. Es cuestionada, no porque hay denuncias periodísticas, sino porque está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva.

Cuando se trata de sacarle plata del bolsillo a la gente, se necesita no solo experiencia sino también autoridad moral. El señor Vázquez tiene dos departamentos en Miami, en condominios, que no están a nombre de él sino de las hijas, pero las expensas las paga él. Se supone que son de él.

Este señor aparentemente viene apadrinado por un submundo de espionaje, de servicios de inteligencia, fundamentalmente por el señor Jaime Stiuso y Leonardo Scatturice -que aparece vinculado a los servicios de inteligencia de la Argentina y de los Estados Unidos, según dice él-.

Antonio Jaime Stiuso sería uno de los impulsores del ascenso de Vázquez @MarcheseLourdes

Vázquez, en su larga trayectoria en la DGI y la AFIP, le sirvió a los Kirchner. No digo que fue kirchnerista, sirvió durante esos gobiernos porque persiguió a empresas y personas. Ahora le sirve a Milei. Espero, ojalá, que no sea de la misma manera que le sirvió a los Kirchner.

Este miércoles hay una muy buena nota de Hugo Alconada Mon en LA NACION, en la que cuenta quién es el nuevo director de la DGI, Mariano Mengochea. Este señor está acusado, también en la Justicia, de proteger a dos empresarios kirchneristas: Cristóbal López y Lázaro Báez.

Mengochea está acusado de proteger a Cristóbal López Archivo

El que puso el tema en la Justicia fue el fiscal Diego Luciani, en su célebre alegato final sobre el caso Vialidad, causa que tiene a Cristina Kirchner presa en su casa. Él dijo, en ese entonces, que había oficinas de recaudación impositiva que protegían fundamentalmente a Lázaro Báez, porque de eso estaba hablando, y el tribunal oral le dio la razón a Luciani.

Por otro lado, creo que hoy el Presidente no puede estar en mejores condiciones. Viene de ganar muy bien la elección de mitad de mandato, la elección no existe y hay muchos políticos que cuando están en esa situación creen que es para siempre. Nada es para siempre. La política no es estática, es cambiante. Milei es el ejemplo de eso. Fíjese que, en el 2023, primero el próximo presidente era de Juntos por el Cambio, después era Massa y, finalmente, fue Milei. Es decir, un líder opositor puede salir en cualquier momento, a pesar de que hoy digamos objetivamente que no hay nadie en la oposición.

Quien vinculó a Mariano Mengochea con Cristóbal López y Lázaro Báez fue el fiscal Diego Luciani, en su célebre alegato final sobre el caso Vialidad (ALFIERI MAURO) ALFIERI MAURO

No creo que las designaciones de Vázquez y Mengochea hayan sido decisiones de Milei, porque, según todo lo que uno escucha de los funcionarios en el Gobierno, al Presidente lo único que le importa es la economía. Pero alguien se va a tener que hacer cargo de estas designaciones y seguramente va a tener que ser el ministro de Economía, porque a pesar de que la ARCA es un organismo autónomo, pertenece al organigrama de esa cartera. Alguien se va a tener que hacer cargo de estas designaciones tan polémicas.

Después están las vinculaciones de estos señores con los servicios de inteligencia. El excanciller, Dante Caputo -primo de Luis y tío de Santiago, pese a estar muy lejos de las ideas y las personalidades de los Caputo actuales- siempre decía que no se puede hacer política seria con los servicios de inteligencia ni en los servicios de inteligencia. Eso me parece que es un concepto que todos los gobiernos deberían tener en cuenta.

Hay una mayoría de la sociedad que cree que el presidente Milei le va a resolver los problemas. Para hacer eso, se necesita un equipo coherente y estos señores no lo son.