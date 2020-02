"Cambió la matriz de la educación? No, es lo mismo de siempre". Fuente: Archivo

Jonatan Viale criticó duramente a los gremios docentes y al Gobierno después de cerrar un acuerdo en la paritaria nacional por un sueldo mínimo de 23.000 pesos. En su editorial de Radio La Red, el periodista cargó principalmente contra el trato preferencial que, en su opinión, los sindicatos le prestaron a esta administración.

En un principio, Viale realizó un recuento de los conflictivos cuatro años de mandato macrista y allí detalló que, en aquellos tiempos, el comienzo de clases siempre se postergó porque nunca se llegaba a un acuerdo entre las partes. "Señores, este es el primer año donde las clases comenzarían en tiempo y forma, me dan ganas de aplaudir, pero ¿qué cambió?", ironizó. Y se autorespondió: " Macri ya no es presidente, Maria Eugenia Vidal no es más gobernadora y volvió la paritaria docente nacional. Ahora bien, ¿Cambió la matriz de la educación? No, es lo mismo de siempre".

Ante el anuncio del número final del acuerdo por el sueldo mínimo, Viale, opinó: "Hoy 23.000 pesos es la mitad del salario promedio en la Argentina, ¿es culpa del nuevo Gobierno? No". Y agregó: "Lo que sí me llama la atención es que los gremios docentes fueron con los tapones de punta en todos los años del gobierno de anterior, pero con este nuevo Gobierno parecería un partido amistoso".

Y luego comparó lo que se podría comprar un docente con aquel sueldo: "¿Qué puede hacer un docente? Llenar 11 tanques de nafta, un tanque de 40 litros vale 2120 pesos en YPF, también se puede comprar 820 dólares. Luego, necesita 43 sueldos para comprarse un Gol Trend y, por ejemplo, necesita 410 sueldos para comprarse un departamento de 38 metros cuadrados en Caballito".

Asimismo, se preguntó: "¿Influye que Lorena Riesgo, esposa de Baradel, haya sido nombrada en un cargo del gobierno de Axel Kicillof? Roberto Baradel habló con nosotros y dijo que no". Siguió: "¿Influye que Hugo Yasky sea diputado del Frente de Todos? Yasky dijo que no. Ahora me pregunto, ¿son independientes los gremios docentes o hacen política partidaria? ¿Responden a los maestros o los partidos políticos?". Y finalizó: "¿Se pedirá alguna vez un salario único nacional?".