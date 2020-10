Jorge Asís: "El peronismo es casi un restaurante de tenedor libre"

El periodista y escritor opinó sobre la actualidad política del país Crédito: Captura de TV

El periodista y escritor Jorge Asís analizó este miércoles la actualidad política del país. Se refirió a la administración de Alberto Fernández y tuvo una curiosa definición: dijo que el peronismo hoy "es casi un restaurante de tenedor libre".

Invitado a Animales Sueltos, Asís sostuvo que la marcha del 17 de octubre "fue un acto de poder sin discurso". Para él, "no hay un eje conductor superador" que pueda nuclearlos a todos. "En sus 75 años de historia, el peronismo solo tuvo tres jefes: Juan Domingo Perón, Carlos Menem y Néstor Kichner", sentenció.

"La doctora [por Cristina Kirchner] es buena candidata, vivísima, pero para algunas cosas es conductora. Son tres jefes y dos poleas de transmisión. La primera, Antonio Cafiero, el abuelo de Santiago, entre Perón y Menem; y la segunda, Eduardo Duhalde, entre Menem y Kirchner. Y de ahí en adelante no hubo más conductor", explicó.

Según Asís, en este momento "no hay manera de generar confianza". Sin embargo, dijo que la única que podría brindarla "es la vicepresidenta si sale del clóset, habla y se sabe cuál es su modelo de país".

"No tienen la menor idea de cómo salir y qué hacer con este país. Está cada cual en la suya. El peronismo es casi un restaurante de tenedor libre. Te servís los que vos querés y hacés con él lo que a vos te parece, sobre todo cuando no hay una conducción y no se sabe qué es, dónde está".

Consultado sobre quiénes son las personalidades centrales en el hacer político dentro del Gobierno, el escritor dijo: "Creo que está en la articulación de Sergio Massa con Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" De Pedro. Me parece que tendrían que explotarla porque es una generación que no tiene rencores".

Con respecto a la actualidad económica, Asís sostuvo que "todos le temen a diciembre". Y explicó que hoy el Gobierno "tiene la antesala del verano", con "temores que tienen que ver con el desabastecimiento" que es, según su criterio, "tan o más complicado que la elevación del precio del dólar".

