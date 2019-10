Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

9 de octubre de 2019

"Es un populismo tardío e inútil que solo consolida el voto de los convencidos", opinó el analista político Jorge Asís sobre las marchas del Sí se puede impulsadas por el macrismo. "No te podés impresionar porque llenó una plaza. Cuando tenés al 30% del electorado de hierro vas a llenar todas las plazas y sitios que convoques porque hay posibilidad y certeza de llenarlo", agregó Asís en el programa Terapia de Noticias, de LN+. Y remarcó que, según información a la que pudo acceder, "se mantienen los 19 o 20 puntos de diferencia" entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

El jefe de la oposición

Luego se refirió a al futuro jefe de la oposición en caso de que Mauricio Macri no sea reelecto. Para el analista, hay dos posibles líderes: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quien calificó como "sor Vidal, adicta al sacrificio", y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. "Si es por Vidal, según la información que tengo, creo que no tendría reparos en directamente aclarar: 'No sos más el jefe' [a Macri]. Línea tal vez más inteligente, perversa y especuladora de Larreta, es que se diluya paulatinamente el peso y el poder, dejarlo...".

Según Asís, entre Macri y Vidal "las relaciones están prácticamente, y políticamente, quebradas". En ese sentido, señaló que la gobernadora perdió las elecciones PASO por ir con Macri en la boleta y que ella es totalmente consciente de eso. Más tarde opinó que es muy probable que Larreta sea reelecto en la Ciudad. "No creo que el peronismo le quiera ganar a él, es muy hábil, tiene muchos amigos. Lammens sí, pero es nuevo, se encontró con esta posibilidad y es un hombre de suerte, pero no veo en el peronismo de la Capital mucha desesperación por ganar. Con Alberto viene el peronismo de la Capital, peronismo muy extraño y que nunca ganó una elección, solo una vez con [Antonio] Erman González", dijo.

Por último, opinó que Alberto Fernández "es el mejor candidato que pudo haber elegido" Cristina. "Él hizo un buen trabajo con los gobernadores y con Sergio Massa; ahora, no pidas prolijidad en el peronismo. Pero el albertismo no existe, hay amigos de Alberto, y sería un error si él quisiera formar el albertismo".