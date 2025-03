Jorge Fernández Díaz analizó la gestión de Milei: “Hay una soberbia muy grande”

El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz analizó la coyuntura política y la gestión de Javier Milei. Consideró que el gobierno atraviesa una situación compleja en el plano económico pero sostuvo que uno de los principales problemas del poder libertario es “la soberbia”. “Creían que tenían solucionado el plan de estabilización, pero vendieron la piel antes de cazar al oso”, reflexionó en diálogo con José del Rio en Comunidad de Negocios (LN+). Sostuvo que esa “gran soberbia” está impregnada en el “triángulo de hierro” compuesto, además de por Milei, por su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

“Hay gente que se me acerca casi llorando, sobre todo jubilados de clase media que por primera vez no llegan a fin de mes, y que me dicen que dejemos de defender a Milei y de decir que la economía va bien cuando no es así, y que los anteriores presidentes son culpables, pero Milei también. Y gente de otro lado que me dice que no le peguemos a Milei porque si no vuelve Cristina”, reflexionó.

Jorge Fernández Díaz Hay Nerviosismo Dentro Del Gobierno

“Lo escuchaba al ministro de Economía con mucha atención, a quien uno le prende velas porque quisiera que le vaya bien, pero se acostumbraron un poco a la contabilidad creativa y, parece que vivieran en una especie de frasco donde les acercan algunos datos. La situación que uno palpa, sin necesidad de focus group, es como si uno veía a un enfermo con fiebre y el Gobierno la bajó a 37,5°C, pero a los seis meses ya te olvidaste de que te la bajaron. Sentís que seguís enfermo y te preguntás si solucionaron el problema de fondo”, describió Fernández Díaz.

En ese sentido, sumó: “Lo que ve la gente es que hay un aumento en los precios, que no aparecen en el INDEC. La gente siente un deterioro en el bolsillo que va de mes a mes. A lo mejor en las planillas del gobierno no se ve, pero la gente lo percibe y se genera una situación de malhumor. Empieza a haber una sensación de que no gobiernan el dólar, y que haya que ir corriendo al FMI porque es una carrera contra el reloj”.

Jorge Fernández Díaz: "“El mercado se va de los pesos al dólar. La que produce este problema no es Cristina Kirchner, pese a que ella pueda ser muy destructiva”

Además, consideró que en diciembre, en el Ejecutivo “estaban aburridos de lo bien que les iba y estaban para irse de vacaciones”. “Creían que tenían solucionado el plan de estabilización, que Milei estaba para el Premio Nobel y exportar el modelo al mundo. A tal punto lo creían que fueron a Davos para dar una batalla cultural. Pero no estaba solucionado todo lo demás. Vendieron la piel antes de cazar el oso, con una soberbia muy grande del triángulo de hierro en el que viven, y ahora también el ministro de Economía”, definió el periodista. “ El mercado se va de los pesos al dólar. La que produce este problema no es Cristina Kirchner, pese a que ella pueda ser muy destructiva ”, analizó respecto a la inestabilidad del dólar.

Por otro lado, Fernández Díaz definió que “hay un problema en el sistema cambiario, que lo dice cualquier economista, por más que digan que es intocable” y remarcó que las falencias del Presidente quedaron a la vista con el caso de la criptomoneda que difundió en X. “Se vio con el caso $LIBRA, que el Presidente no dominaba un territorio donde parecía que era un genio. Se lo vio vacilando, mostrando que no hablaba como cuando era un panelista, sino que lo aconsejaban. Se vio que los precios se movían, empezó a sentirse en marzo la bicicleta financiera que se benefició de este esquema, que no es negocio. El mercado se va de los pesos al dólar. La que produce este problema no es Cristina Kirchner, pese a que ella pueda ser muy destructiva”.

Jorge Fernández Díaz: “La verdad habitualmente es incómoda, está en el medio, es ambigua, no es televisiva" Pilar Camacho - LA NACION

En otro tramo de la entrevista, Fernández Díaz insistió en el “nerviosismo” que siente el Gobierno en base a la situación económica: “Es real y no hay ninguna conspiración. No es una cuestión de suma cero, si criticas a Milei, estás con Cristina, y si criticas a Cristina, estás con Milei. Sé que pensar no da rating. No se puede decir que no pasa nada”.

“La verdad habitualmente es incómoda, está en el medio, es ambigua, no es televisiva. Antes había un grupo de poder en la Argentina que era un populismo de izquierda que metía todo el tiempo, y había que estar desmontando los hechos y mentiras que no eran. Pero ahora hay otro grupo que le encanta el populismo y que le gusta la praxis del amigo-enemigo del kirchnerismo. Hoy hay grupos de productores de literatura de ficción”, sintetizó.

