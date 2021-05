Jorge Ferraresi le respondió a Mauricio Macri: “No representan el esfuerzo porque nacieron en cuna de oro”

El expresidente Mauricio Macri dijo anoche durante una entrevista con Juana Viale que -mientras estuvo al mando del Ejecutivo- cuando necesitaba “reconstituirse” llegaba a la Quinta de Olivos a las 19 o 20, “no prendía la televisión, ponía Netflix y, hasta el día siguiente a las 7, trataba de terminar el día”.

Además de la polémica que generó dicho extracto de La Noche de Mirtha (eltrece) en las redes sociales, también se refirió a ello en una entrevista para Radio 10 el actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien apuntó contra Macri.

“Representan eso, no representan otra cosa: no representan el esfuerzo porque nacieron en cuna de oro; no representan lo colectivo porque plantean, a partir del neoliberalismo, lo individual, y que cada uno tiene las posibilidades de hacerlo si tiene recursos económicos y sino se jode”, opinó el ministro cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien consultado en cuanto a si vio ese tramo de la entrevista, se limitó a responder: “Me abstraigo de algunas cosas, trato de preservar mi salud mental”.

A pesar de ello, entendió que el comentario del expresidente “no es raro”, sino “parte de una filosofía de vida” y, en ese sentido, agregó: “Nosotros siempre estuvimos acostumbrados a arrancar temprano y terminar muy tarde, no les ponemos horarios a las cosas, les ponemos objetivos”.

Por último, el funcionario apeló a otra contraposición entre el macrismo y el Frente de Todos: “Representamos cosas distintas y, por suerte, creo que la gente lo percibe muy bien”.

Durante la entrevista -que tuvo un pico de rating de 11.6-, y como es usual en su postura, Macri fue crítico de la coalición que administra el Poder Ejecutivo y también del populismo. “Estamos gobernados por gente que piensa que los ciudadanos somos esclavos”, consideró el exmandatario, quien también dijo que “no piensa” en volver a ser presidente.

LA NACION