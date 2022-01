Jorge Ferraresi, sobre el 1F: “Va a ser una gran movilización, vamos a estar los perseguidos”

Si bien desde el Gobierno aclararon hoy que no tomarán postura sobre la marcha del 1 de febrero (#1F), que se realizará este martes contra la Corte Suprema, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, se refirió a la cuestión y respaldó la manifestación de forma categórica. “Va a ser una gran movilización, vamos a estar los perseguidos”, expresó el funcionario en diálogo con El Destape Radio.

De esta forma, Ferraresi se sumó a las declaraciones del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien días atrás apoyó la marcha organizada por el kirchnerismo contra la Corte Suprema al sostener que se llegó a un “hartazgo”. Y en relación a ello sentenció: “El pueblo tiene que hacerse sentir”.

Sin embargo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló esta mañana que la administración de Alberto Fernández no toma postura sobre las marchas que organizan ningún sector sector político y social. “Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son parte de los temas sobre los cuales tiene que opinar el Gobierno”.

De todas formas, la vocera presidencial aclaró que es bien conocida la postura del Presidente con respecto a “la necesidad de mejorar la justicia en Argentina”.

Por su parte, Ferraresi confirmó que asistirá a la marcha contra la Corte Suprema y respaldó la movilización impulsada por el juez Juan María Ramos Padilla, el dirigente piquetero Luis D’Elía y el sindicalista Pablo Moyano bajo la consigna“Basta de injusticia y lawfare”.

“Voy a estar, me parece que es importante y genera un proceso de democratización de la Justicia. Lo que se viene viendo da pavura. Lo de las mesas judiciales que se sabía... A mí me tocó ser parte de la persecución de los últimos años, he visto desde adentro el tema de la causa”, destacó el ministro.

”Una Corte Suprema hoy funciona con tres miembros y con uno desde su casa. Eso no pone un valor democrático a la Argentina, por eso me parece que hay que acompañar la gran movilización porque muchos fuimos perjudicados por esas mesas judiciales”, argumentó Ferraresi.

“Lo decía ayer Cristina: antes buscaban militares y hoy buscan jueces para sacarte del gobierno”, apuntó el funcionario al acusar al gobierno de Macri de persecución política.

Y en relación a la convocatoria de la próxima semana pronósticó: “El martes va a ser una gran movilización donde hubo muchos que fuimos perjudicados por esa mesas judiciales que se han instalado, de las que cada vez salen más información”.

Cristina Caamaño

En tanto, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, también expresó su apoyó a la marcha del 1 de febrero contra la Corte Suprema. “Estoy de acuerdo con la movilización del 1F porque la va a hacer el pueblo, la gente a la cual la Justicia siempre la da la espalda”, consideró durante una entrevista con El Destape Radio.

Caamaño ahondó en la necesidad de “tener una Justicia para la gente” y al respecto concluyó: “Tenemos que terminar con la élite judicial que fue parte del lawfare y tener una Justicia para la gente”.