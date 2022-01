El Gobierno habló de un acuerdo “dilatado” con el FMI, pero dijo: “No vemos que estemos yendo hacia el fracaso”

Como cada jueves a las 9, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, encabezó la conferencia de prensa en la que responde sobre los temas de coyuntura y allí ratificó la postura del Gobierno de alcanzar un acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa, pese a las voces que resuenan desde algunos sectores del kirchnerismo y que minimizan los efectos de un default.

“No vemos que estemos yendo hacia el fracaso”, sostuvo hoy la vocera en cuanto a un entendimiento que se demora; y para hacerle un guiño al ala que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que insiste con los efectos del ajuste que podría reclamar el FMI, insistió: “Esperamos llegar al mejor acuerdo, pero la Argentina no va a aceptar ninguno que implique comprometer esta senda de crecimiento”.

Al referirse al estado de ese ida y vuelta con el organismo, que todavía no prospera hacia una postura unificada, Cerruti sostuvo: “Trabajamos con las hipótesis de que las cosas se solucionan, estamos trabajado para solucionarlas; con lo cual preferimos no trabajar con la hipótesis del fracaso, que no vemos que estemos yendo hacia ese lado sino a solucionar los problemas, a avanzar y solucionar un problema enorme de una deuda enorme que contrajo Mauricio Macri con el FMI, que nosotros heredamos y estamos viendo cómo solucionar”.

Esta mañana, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, -que es asimismo uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández- defendió también el objetivo de arribar a un acuerdo, pero admitió que las negociación “se extendió más de lo deseable”.

Por su parte, Cerruti justificó que esa “dilatación” en la negociación fue la que retrasó asimismo la presentación del plan plurianual en el Congreso, algo que el Presidente anunció después de las elecciones legislativas de noviembre pasado.

“El plan plurianual es los acuerdos, la carta de intención”, trató de explicar la portavoz, que dijo que ese programa llegará al Poder Legislativo cuando se alcance un entendimiento con el FMI. “Si sucede durante el período de extraordinarias, se enviará a extraordinarias; y, si no, se enviará en el período de ordinarias”, remarcó la funcionaria, que aseveró que el Gobierno argentino tiene “predisposición y voluntad” de pago.

Mientras tanto, mañana la administración del Frente de Todos deberá afrontar el primer vencimiento del año por 718 millones de dólares en concepto de capital y la funcionaria prefirió no adelantar si el Tesoro hará ese giro o no. “Lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de cómo avanza la negociación que se está llevando adelante”, se limitó a decir Cerruti.

También dijo que el intercambio con el staff del Fondo para tomar una definición está liderado por Fernández y por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y puntualizó en que se da “hora a hora”.

“Son ellos quienes tienen el momento exacto y el punto exacto en el cual está la negociación, yo no puedo darles más precisiones sobre este tema y hacer otro tipo de comentarios porque, como toda negociación, es delicada y vamos a tener que esperar en el transcurso de las horas, de los días, como se sigue desarrollando”, indicó Cerruti sobre una instancia que también incluye otro desembolso que el Gobierno debería realizar el martes próximo, para cancelar intereses por 368 millones de dólares.

