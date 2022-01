El rector de la Universidad Isalud copió en una columna párrafos completos de artículos de LA NACION

Una columna de opinión firmada por el doctor Rubén Torres, rector de la universidad Isalud, que fue publicada en Clarín el martes de esta semana, incluye, sobre un total de 17 párrafos, 12 que son transcripciones textuales de columnas publicadas en LA NACION los días 3 y 4 de enero pasados.

La columna de Torres se titula “Los gastos de la política, la vergüenza y el respeto”. En ella se reproducen, prácticamente palabra por palabra y sin ninguna referencia a la fuente, párrafos íntegros de las columnas tituladas “La caja negra de la provincia” y “La re reelección de los intendentes esconde la crisis dirigencial”, ambas escritas por el periodista Luciano Román.

En el texto de Torres se intercalan, en forma deshilvanada, partes de ambas columnas publicadas por LA NACION. Construye así casi todo el cuerpo de la nota (con excepción de los dos párrafos de inicio y el de cierre).

Isalud es una universidad creada por el exministro Ginés González García, en la que se dictan carreras de grado y posgrado vinculadas a administración y gestión de salud pública, además de distintas licenciaturas médicas. Torres, quien se desempeñó como Superintendente de Servicios de Salud de la Nación (2002-2006) y ha integrado la Organización Panamericana de la Salud, ocupa el cargo de rector de esa institución académica desde 2013.

Rubén Torres (derecha), en una reunión con Ginés González García, en el año 2020 (Crédito: Isalud)

Al ser consultado sobre la situación planteada con la columna que lleva su firma, el rector universitario afirmó: “Para realizar mis investigaciones voy recopilando datos y apuntes. Al contrastarlos ahora, compruebo, con sorpresa y disgusto, que se han filtrado algunos párrafos de artículos del señor Luciano Román. Lamento enormemente lo sucedido, y si he procedido en forma incorrecta al transcribir literalmente algunas de sus expresiones, solicito las disculpas del caso. Ello se debe, básicamente, a mi inexperiencia en esta actividad y a la acumulación, evidentemente desordenada, que realizo de los distintos materiales”.

En Clarín aclararon que “el doctor Rubén Torres no es periodista ni colaborador” de ese diario “sino un articulista ocasional”. Y que “su trayectoria y antecedentes tienen entidad suficiente como para que su columna se publique sin verificaciones”.

La respuesta completa del rector

Torres respondió por correo electrónico a la consulta que le hizo LA NACION (a través de una editora) respecto de su columna en Clarín. Su explicación completa es la siguiente:

“Ante su comentario, he realizado la relectura del texto. El objetivo de la nota no es otro que dejar a la vista algunos ‘obscenos’ costos de la política, respecto de otras prioridades, en este caso, dada mi profesión (y preocupación) de los presupuestos sanitarios, situación que vengo investigando desde hace varios años, y exponiendo en mis conferencias y clases, además de formar parte de un trabajo que se estará publicando, probablemente como libro, en el curso de este año. Especialmente las brutales diferencias entre los presupuestos legislativos provinciales y municipales y los resultados en indicadores sanitarios y presupuestos de hospitales de primer nivel (de allí la referencia al Garrahan), o de diferencias salariales entre ediles, legisladores y jueces y el promedio de los trabajadores de la salud, a todas ellas he hecho referencia en notas anteriores. Para realizar estas investigaciones voy recopilando datos y apuntes, entre estos últimos hay varios de artículos del Sr. Luciano Román, quien es un brillante expositor de estos temas. Al contrastarlos ahora con los textos originales que Ud. menciona compruebo, con sorpresa y disgusto que se han filtrado algunos párrafos como: Las dietas son lo de menos: tienen piedra libre para hacer contratos, que justifican y utilizan para el financiamiento de la política, pagarse servicios personales o hacerse o hacer favores, y es solo una vía de financiamiento oscuro que se suele repartir: un porcentaje al bolsillo del contratado otro a la bolsa de la política.

“Hasta difiere del Congreso Nacional, donde los niveles de exposición son muy altos y mas estricto el control de la sociedad civil.

“El ejercicio de la obsecuencia también forma parte de la psicología del poder que explica por que tantos se aferran al Estado y fuera de él no cuenta como virtud.

“Respecto de las designaciones (B. Provincia, etc.) y la forma de entregar subsidios, estos son de publico conocimiento, al igual que la forma en que se arriba a los cargos, sin concursos, ni prestigio anterior o valores fundados. La referencia a la diferencia de trato entre un gerente privado y la legisladora que se marcho a Disney apenas asumida son paradigmáticos de la diferencia de capacidades y valores para el trabajo de unos y otros y coincido con el Sr. Román, al igual que en las condiciones de trabajo de unos y otros.

“Valoro enormemente el trabajo periodístico y admiro especialmente la capacidad descriptiva del Sr. Román, lamento enormemente lo sucedido y si he procedido en forma incorrecta al transcribir literalmente algunas de sus expresiones, solicito las disculpas del caso y ellas se deben básicamente a mi inexperiencia en esta actividad y a la acumulación (evidentemente desordenada) que realizo de los distintos materiales.

“Muchas gracias por su observación, quedo a su disposición, le agradeceré transmita mis disculpas al Sr. Román, y le saludo cordialmente”.