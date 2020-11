Para Jorge Lanata, Alberto Fernández "es el secretario de Cristina Kirchner"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 05:55

Jorge Lanata mantiene firme su perspectiva de que Alberto Fernández "es el secretario de Cristina Kirchner". "Es un presidente con poco poder y el poco poder que tiene lo esmerila la mina que lo nombró", opinó en diálogo con Verdad/Consecuencia, el ciclo de TN.

Y fue más allá: "Me da lastima decir esto porque me gustaría tener un presidente que fuera un presidente, pero no lo veo con pasta de presidente. Es un muy buen operador o jefe de Gabinete, pero no da para ser presidente. No me parece un líder y menos teniendo una persona que le puso los votos".

Según consideró la falta de poder que tiene Fernández es algo que perciben otros sectores, como los jueces, quienes deciden no alinearse al mandatario porque notan esta debilidad. "Si pensaran que tiene poder o que la unión de Alberto y Cristina va a permanecer, se alinearían; pero no están tan convencidos".

En relación a este punto, el periodista -que este domingo realizará el último programa del año del ciclo PPT- contó que le dijeron que, desde el oficialismo, "creen que pueden sacar la reelección". "Es gracioso como uno se puede engañar en el poder y como uno quiere quedarse siempre", disparó. Además, consideró que "no debería haber relecciones en ningún cargo porque la política debería volver a ser un servicio público".

Según Lanata, "es obvio" que el candidato a las próximas elecciones será Máximo Kirchner y, tras decir eso, destacó: "La Cámpora es, lejos, la mejor organización política que vi en los últimos diez años en la Argentina porque se manejan muy bien, son muy cerebrales, saben donde meterse, tienen territorialidad, buscan lugares con votos y guita, y creen en lo que dicen. Están laburando a largo plazo, y no hay otros que estén haciendo eso".

En la disputa por el poder entre Máximo y el Presidente, Lanata enfatizó que, mientras que Máximo tiene el respaldo de La Cámpora, a Fernández "no le dan bola los gobernadores" y cuenta con el PJ, pero solo "como un sello". "No tiene nada más. A Dylan", bromeó. Además, remarcó que no le cree cuando habla: "No es serio, entiendo que tiene que hacer un acting para que le crean, pero yo no le puedo creer".

Vinculado a esto, cuando en otro tramo de la entrevista le consultaron si cree o no que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se hablan, opinó: "Podría creer esa hipótesis si no tuviera algo de información, y toda la información que nos llega es que, en efecto, no se hablan. Entonces, no puedo creer en esa hipótesis. Es ingenioso como planteo, pero no es así".

"Cristina es Insfrán"

Para Lanata, "Cristina se quiere despegar de Alberto" y para lograrlo apela a herramientas como la carta. "Es un momento raro para el Gobierno porque tenés un presidente con poco poder y el poco poder que tiene lo esmerila la mina que lo nombró. Es extraño".

Según dijo el periodista al referirse a la problemática económica que enfrenta el país, "el Gobierno en un momento se asustó". "Les cayó la ficha y ahí le dieron todo el poder a [Martín] Guzmán y a cierta ortodoxia en el manejo de la economía, y eso fue lo que hizo bajar el dólar, no la carta de Cristina".

Más adelante, opinó que "está mal de la cabeza" todo quien quiera ser presidente porque es imposible "pensar que en 4 años alguien va a arreglar los problemas de la Argentina". En relación a esto, dijo que hay dos clases de dirigentes: los caudillos y los líderes. "Uno es Insfrán y el otro es Kennedy. Cristina es una líder, pero es Insfrán, obviamente".

"Cristina en la dictadura no hizo nada y se disfrazó con los derechos humanos", dijo luego. Y agregó: "La Cristina que opera en la política, post Néstor, es coherente. Entiendo lo que quiere aunque no estoy de acuerdo". Según Lanata, la vicepresidenta "tiene deficiencias con respecto al liderazgo". "Pareciera que le diera asco la gente", disparó.

"Me pondré la vacuna que compre el estado argentino"

Al comienzo del encuentro, Lanata opinó acerca del coronavirus, y -contundente- lanzó: "Esto es una condena perpetua y accesoria. Vamos a estar con esto años, acostumbrémonos". Para él, la Argentina, independientemente del virus, "seguramente siga dentro de la caja".

En línea con esto, analizó cómo la pandemia incidió en el resto del mundo y cuál fue el costo político que debieron pagar líderes como Donald Trump: "Sin pandemia, ¿hubiera ganado en Estados Unidos? A lo mejor sí porque Biden era De la Rúa, no tenía mucha posibilidad. Pero vino la pandemia, el tipo se manejó horrible y eso tuvo un costo".

Entonces, el conductor de PPT proyectó que el costo político para el Gobierno conducido por Alberto Fernández será alto "porque realmente se manejaron mal". En su balance, los principales errores que cometió el oficialismo fue el hecho de que declararon muy temprano la cuarentena total y de que cerraron tarde los aeropuertos. "La enfermedad llegó por avión. Lo hicieron tarde y mal".

Además, sobre el sistema sanitario, dijo que solo mejoró en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, aunque, "en el resto del país, sigue siendo un desastre".

Por su parte, el periodista -que pertenece al grupo de riesgo- afirmó que se cuida del Covid-19 y dijo que, si bien no tiene miedo, le preocupa contagiarse. "No me puse paranoico, y sé que esto va a sonar ridículo, pero sentí que no me iba a contagiar y hasta ahora vengo zafando. Tampoco hago una fiesta en mi casa. Veo gente, pero con distancia, y hago la radio en mi casa", contó. Y añadió: "Me pondré la vacuna que compre el estado argentino".

De todos modos, Lanata lanzó: "Me parece mal que paguen 20 dólares la vacuna rusa cuando las otras cuestas 4 o que no termine la fase 3 y la traigan antes. Las vacunas no son políticas. Es ridícula la discusión".

Conforme a los criterios de Más información